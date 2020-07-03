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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:27225

С начала недели в Сумах составили четыре админматериала на водителей маршруток за нарушение карантина

Городские чиновники совместно с правоохранительными органами в составе мобильной группы продолжают проверять городской общественный транспорт на соблюдение карантинных требований.

Во время сегодняшнего рейда в список нарушителей вошли водители частного пассажирского транспорта, которые двигались по ул. Харьковская и ул. Петропавловская.

Как сообщил полицейский роты № 3 батальона Управление патрульной полиции в Сумской области Артем Гринцель, всего с начала действия противоэпидемических мероприятий на территории Сумской городской ОТГ полицейскими составлено 80 протоколов по статье 44-3 «Нарушение правил карантина людей» Кодекса Украины об административных правонарушениях, в части транспорта, за последнюю неделю - уже четыре.

«Одно из самых распространенных нарушений водителей во время карантина - превышение допустимого количества пассажиров. То есть вместо 17 пассажиров на сидячих местах, в салоне находятся еще двое и более стоячих. Поэтому мы составляем административный протокол на водителя и направляем его в суд, где до конца месяца будут рассматривать данное дело. В случае признания правонарушения действительным водителю грозит штрафная санкция в размере от 17 тыс. гривен», - рассказал Артем Гринцель.

Также среди правонарушений работник полиции выделил отсутствие предупредительных объявлений «Вход без маски запрещен»; недоступность дезсредств для пассажиров, несоблюдение водителями масочного режима и пропуск людей в транспорт также при отсутствии таковых.

В свою очередь главный специалист отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Наталья Андросова добавила, что после составления админматериала, по условиям договора, предприниматель-перевозчик должен предоставить письменный ответ в отдел течение десяти дней и сообщить о реагировании на недостатки и устранения нарушений. Если таких нарушений будет три и более, то, как отметила чиновница, по представлению структурного подразделения городского совета исполнительный комитет может расторгнуть договор с данным поставщиком услуг по перевозке пассажиров.

Право Нарушение карантина
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