Сумчан запрошують на блог-кафе Через карантин багато хто втратив роботу. Можливо, ви - серед них. Але пошуки нової роботи можуть закінчитись трагедією, якщо ви потрапите до рук шахраїв, або тих, хто торгує людьми. Для українців значно підвищився ризик стати жертвою різних форм трудової експлуатації.

Саме тому: 29 липня 2020 року у місті Суми пройде блог-кафе «Життя цінуй – безпечно працюй», у рамках проєкту "Голос жінки має силу-2020". Для кого? - студенти, які прагнуть бути обізнаними та працювати безпечно; - ті, хто переживають робочу кризу та прагнуть безпеки при працевлаштуванні; - активні лідери суспільного життя, які прагнуть дізнатись про безпечне працевлаштування; - всі, хто бажає допомагати людям працювати безпечно Коли? 29 липня 2020 року об 11.00 Де? Tribuna Park, стадіон «Ювілейний» Участь безкоштовна, але за обов’язковою реєстрацією. Щоб взяти участь в зазначеному заході, переходь за посиланням, та реєструйся. https://forms.gle/8DrK1WfPc7ua4uDVA Проект реалізується за підтримки Інституту міжнародних культурних зв’язків (Institut für Auslandsbeziehungen) та Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина