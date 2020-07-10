Сумчан запрошують на блог-кафе

Саме тому:
29 липня 2020 року у місті Суми пройде блог-кафе «Життя цінуй – безпечно працюй», у рамках проєкту "Голос жінки має силу-2020".
Для кого?
- студенти, які прагнуть бути обізнаними та працювати безпечно;
- ті, хто переживають робочу кризу та прагнуть безпеки при працевлаштуванні;
- активні лідери суспільного життя, які прагнуть дізнатись про безпечне працевлаштування;
- всі, хто бажає допомагати людям працювати безпечно
Коли?
29 липня 2020 року об 11.00
Де?
Tribuna Park, стадіон «Ювілейний»
Участь безкоштовна, але за обов’язковою реєстрацією.
Щоб взяти участь в зазначеному заході, переходь за посиланням, та реєструйся.
https://forms.gle/8DrK1WfPc7ua4uDVA
Проект реалізується за підтримки Інституту міжнародних культурних зв’язків (Institut für Auslandsbeziehungen) та Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина
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