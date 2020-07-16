Кто заболел коронавирусом в Середина-Будском районе? Середина-Будский район был одним из трех последних на Сумщине, в котором до сих пор не было ни одного случая коронавируса.

Как сообщает Середина-Будская райгосадминистрация, больная женщина из поселка Знобь-Новгородское, 1962 года рождения. Сейчас пациентка находится на лечении в инфекционном отделении КНП «Шосткинская ЦРБ» под постоянным наблюдением медработников. С целью недопущения коронавирусной инфекции в районе проводятся мероприятия по выявлению контактных лиц, их обследованию и наблюдению за ними.