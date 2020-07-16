Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:52282

Кто заболел коронавирусом в Середина-Будском районе?

Середина-Будский район был одним из трех последних на Сумщине, в котором до сих пор не было ни одного случая коронавируса.

Как сообщает Середина-Будская райгосадминистрация, больная женщина из поселка Знобь-Новгородское, 1962 года рождения. Сейчас пациентка находится на лечении в инфекционном отделении КНП «Шосткинская ЦРБ» под постоянным наблюдением медработников. С целью недопущения коронавирусной инфекции в районе проводятся мероприятия по выявлению контактных лиц, их обследованию и наблюдению за ними.

Общество Коронавирус Середина-Буда
view counter

По тематике

Ученые перечислили симптомы шести основных форм коронавируса
Сегодня 12:39

Ученые перечислили симптомы шести основных форм коронавируса

Ученые из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм коронавирусной инфекции, которые отличаются между собой тяжестью протекания и признаками....

На Сумщине 10 новых случаев коронавируса: география расширилась
Сегодня 10:21

На Сумщине 10 новых случаев коронавируса: география расширилась

По состоянию на 23 июля в Сумской области 393 случая заболевания коронавирусной инфекцией....

Вчера 19:43

Мэр Конотопа сообщил еще о трех случаях коронавируса

Сегодня, 22 июля, об этом в стриме на Фейсбуке сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин....

На стадионы Украины начнут пускать зрителей
Вчера 19:29

На стадионы Украины начнут пускать зрителей

Министерство здравоохранения позволило пускать ограниченное количество зрителей на матчи Премьер-лиги Украины по футболу....

В прокуратуре Сумщины опровергли заболевание своего прокурора
Вчера 12:59

В прокуратуре Сумщины опровергли заболевание своего прокурора

В ответ на информацию в СМИ о возможном закрытии прокуратуры области на карантин пресс-секретарь Наталья Науменко опровергла эту информацию....

Новости

Юрія Чмиря примусово доставлять до суду
Сегодня 14:05
На Сумщине 10 новых случаев коронавируса: география расширилась
Сегодня 10:21
Карантин в Украине продлили до 31 августа
Вчера 14:23
В Сумах взяли под стражу разбойника, напавшего на женщину в центре города
Сегодня 17:34
Сумчанам показали, як рятувати потопельника
Сегодня 17:31
Шосткинец пытался откупиться от полицейского за протокол о нарушении карантина
Сегодня 17:30
В Тростянце хотят, чтобы их больница стала опорной
Сегодня 17:21
На Сумщине обнаружили бешенство у свиньи
Сегодня 17:11
Сумскую «Барсу» оштрафовали за антисанитарию в пищеблоке, когда заболели несколько десятков учеников
Сегодня 17:04
Кто заболел коронавирусом в Середина-Будском районе?
Сегодня 16:52
С начала недели в Сумах составили четыре админматериала на водителей маршруток за нарушение карантина
Сегодня 16:27
В Сумской мэрии задумались над логистикой на время ремонта Харьковской
Сегодня 16:12
view counter

Статьи

Суми! Ви готові круто провести час на автоконцерті гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»?
Вчера 16:45
Дмитро Живицький: «Допомогти тим, хто допомагає людям. Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України потребує допомоги!»
Вчера 10:02
Володимир Лободін: «Майбутнє Сум – це спільна робота влади, бізнесу і кожного мешканця»
Вчера 09:03
Спірний діагноз COVID-19: історія сумської лікарки
21.07.2020 19:55
Як знайти роботу на Сумщині?
21.07.2020 17:34
Больше 100 дней губернаторства
21.07.2020 15:55
Сезон бахчевых: как предотвратить отравление
21.07.2020 14:43
Купаться в водоемах Сум опасно!
21.07.2020 14:28
Український батько світового футуризму
21.07.2020 10:23
Ремень ГРМ. Особенности и разновидности ®
16.07.2020 21:09
Цього року «АТБ» збільшує товарообіг і розширює мережу магазинів
16.07.2020 17:43
Порядок використання маломірних суден та інших плавзасобів в прикордонні
16.07.2020 16:02
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.