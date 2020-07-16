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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:04234

Сумскую «Барсу» оштрафовали за антисанитарию в пищеблоке, когда заболели несколько десятков учеников

В судебном порядке доказано законность применения штрафа в размере 47 тыс. грн к КУ Сумского облсовета ОЛИСП «Барса».

На основании сообщения ГУНП в Сумской области о возникновении группового заболевания острой кишечной инфекцией среди воспитанников учреждения Областного лицея интерната спортивного профиля «Барса», специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области в январе 2020 года, с целью выявления причин и условий, которые могли бы вызвать заболевание учеников заведения было проведено санитарно-эпидемиологическое обследование и отобраны образцы как на микробиологические испытания продуктов питания, так и смывы с кухонного оборудования, инвентаря и рук поваров на микробиологические показатели безопасности.

Исследования проведены испытательной лабораторией Сумской областной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы. По результатам исследований смывов на санитарно-показательную микрофлору обнаружили отклонения в 8 образцах из 30 отобранных, что подтверждает несоблюдение правил личной и производственной гигиены на пищеблоке учреждения.

По результатам микробиологических исследований 23 образца суточных проб готовых блюд выявлены отклонения в 14 образцах, что может свидетельствовать о несоблюдении требований по отбору персоналом пищеблока суточных проб и несоблюдении температурных условий для их хранения, а также загрязнении микроорганизмами столовой, кухонной посуды и посуды для хранения суточных проб.

Кроме того, специалистами Главного управления было проведено внеплановое мероприятие по осуществлению государственного надзора (контроля) по соблюдению законодательства в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов столовой «Областного лицея интерната спортивного профиля «Барса», по результатам которого было выявлено, что отсутствуют термометры и гигрометры в холодильниках, журнал по контролю температурных режимов не велся, персонал, готовивший блюда не пользовался перчатками, отсутствуют дезинфекционные средства для рук, не представлено доказательств проведения мойки и дезинфекции оборудования, поверхностей, помещение, не предоставлено каких-либо доказательств борьбы с вредителями и грызунами и др.

С учетом наличия угрозы для жизни и здоровья учащихся при потреблении продуктов питания, изготовленных на пищеблоке, Главным управлением вынесено постановление, которым к «Областному лицею интернату спортивного профиля «Барса» применены штрафные санкции в размере 47 230 грн.

Однако, директор учреждения с примененными штрафными санкциями не согласился и обжаловал его в Сумской окружной административный суд. В судебном порядке отделом правового обеспечения доказано обоснованность выводов, указанных в материалах проверки, и законность применения штрафных санкций. В связи с чем, решением Сумского окружного административного суда от 08.07.2020 года в удовлетворении исковых требований директора КУ СОС «Областной лицей интернат спортивного профиля «Барса» было отказано, и постановление о применении штрафа признано законным.

Главное управление обращает внимание руководителей учебных заведений, что несоблюдение гигиенических требований при организации питания детей в учебном заведении в соответствии с п. 1 ч. 1 статьи 65 Закона Украины «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма и побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных» является основанием для применения штрафа к оператору рынка в размере десяти минимальных заработных плат, сообщает сайт Главного управления Держпродспоживслужбы в Сумской области.

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