На Сумщине обнаружили бешенство у свиньи 19 июля в хозяйстве жителя с. Перекоповка Роменского района заболела 1 свинья возрасте 8 месяцев.

У животного отмечали угнетенное состояние, отказ от корма и воды, качание головой. 20.07.2020 года животное начало падать набок и проявились признаки паралича. Животное было подвергнуто вынужденному забою.

Анализируя анамнез и симптомы болезни, а также то, что владелец животного вспомнил, что в середине июня текущего года в загон, где содержалось животное забегала лисица, возникло подозрение на заболевание животного бешенством. Специалистами ветеринарной медицины отобрали патологический материал и направлен для исключения бешенства.

Вирусологическим отделом Сумской областной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы методом люминесцентной микроскопии подтвержден диагноз: бешенство свиньи.

С целью проведения оздоровительных мероприятий была проведена вынужденная дезинфекция, всех животных в частном хозяйстве подверглись вынужденной вакцинации (согласно инструкции).

Оздоровительные мероприятия проводятся согласно разработанному плану.