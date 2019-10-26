На Сумщине обнаружили бешенство у свиньи

У животного отмечали угнетенное состояние, отказ от корма и воды, качание головой. 20.07.2020 года животное начало падать набок и проявились признаки паралича. Животное было подвергнуто вынужденному забою.
Анализируя анамнез и симптомы болезни, а также то, что владелец животного вспомнил, что в середине июня текущего года в загон, где содержалось животное забегала лисица, возникло подозрение на заболевание животного бешенством. Специалистами ветеринарной медицины отобрали патологический материал и направлен для исключения бешенства.
Вирусологическим отделом Сумской областной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы методом люминесцентной микроскопии подтвержден диагноз: бешенство свиньи.
С целью проведения оздоровительных мероприятий была проведена вынужденная дезинфекция, всех животных в частном хозяйстве подверглись вынужденной вакцинации (согласно инструкции).
Оздоровительные мероприятия проводятся согласно разработанному плану.
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