Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:11232

На Сумщине обнаружили бешенство у свиньи

19 июля в хозяйстве жителя с. Перекоповка Роменского района заболела 1 свинья возрасте 8 месяцев.

У животного отмечали угнетенное состояние, отказ от корма и воды, качание головой. 20.07.2020 года животное начало падать набок и проявились признаки паралича. Животное было подвергнуто вынужденному забою.

Анализируя анамнез и симптомы болезни, а также то, что владелец животного вспомнил, что в середине июня текущего года в загон, где содержалось животное забегала лисица, возникло подозрение на заболевание животного бешенством. Специалистами ветеринарной медицины отобрали патологический материал и направлен для исключения бешенства.

Вирусологическим отделом Сумской областной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы методом люминесцентной микроскопии подтвержден диагноз: бешенство свиньи.

С целью проведения оздоровительных мероприятий была проведена вынужденная дезинфекция, всех животных в частном хозяйстве подверглись вынужденной вакцинации (согласно инструкции).

Оздоровительные мероприятия проводятся согласно разработанному плану.

Общество Бешенство
view counter

По тематике

На околице Глухова рядом с детской площадкой обнаружили труп бешеной лисы
31.03.2020 08:41

На околице Глухова рядом с детской площадкой обнаружили труп бешеной лисы

30 марта в Глухове на Родионовке нашли труп лисицы. По заключению ветеринара одного из местных предприятий, при жизни животное болело...

Лиса, которую поймали в центре Сум, не была больна бешенством
10.02.2020 14:59

Лиса, которую поймали в центре Сум, не была больна бешенством

По словам начальника управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы в Сумской области Виктора Науменко, пойманная лиса не была...

10.02.2020 10:14

В Сумах поймали бешенную лису

Лиса залезла в частный гараж в центре города....

14.11.2019 14:31

В Сумах у бездомной собаки обнаружили бешенство

На улице Тополянская нашли труп бездомной собаки, у которой обнаружен вирус бешенства....

В лесу под Сумами нашли труп бешеной лисы (фото)
26.10.2019 10:08

В лесу под Сумами нашли труп бешеной лисы (фото)

Об этом в Фейсбуке сообщил сумской журналист Виталий Кохан, который отчитался о своих похождениях за грибами....

Новости

Юрія Чмиря примусово доставлять до суду
Сегодня 14:05
На Сумщине 10 новых случаев коронавируса: география расширилась
Сегодня 10:21
Карантин в Украине продлили до 31 августа
Вчера 14:23
В Сумах взяли под стражу разбойника, напавшего на женщину в центре города
Сегодня 17:34
Сумчанам показали, як рятувати потопельника
Сегодня 17:31
Шосткинец пытался откупиться от полицейского за протокол о нарушении карантина
Сегодня 17:30
В Тростянце хотят, чтобы их больница стала опорной
Сегодня 17:21
На Сумщине обнаружили бешенство у свиньи
Сегодня 17:11
Сумскую «Барсу» оштрафовали за антисанитарию в пищеблоке, когда заболели несколько десятков учеников
Сегодня 17:04
Кто заболел коронавирусом в Середина-Будском районе?
Сегодня 16:52
С начала недели в Сумах составили четыре админматериала на водителей маршруток за нарушение карантина
Сегодня 16:27
В Сумской мэрии задумались над логистикой на время ремонта Харьковской
Сегодня 16:12
view counter

Статьи

Суми! Ви готові круто провести час на автоконцерті гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»?
Вчера 16:45
Дмитро Живицький: «Допомогти тим, хто допомагає людям. Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України потребує допомоги!»
Вчера 10:02
Володимир Лободін: «Майбутнє Сум – це спільна робота влади, бізнесу і кожного мешканця»
Вчера 09:03
Спірний діагноз COVID-19: історія сумської лікарки
21.07.2020 19:55
Як знайти роботу на Сумщині?
21.07.2020 17:34
Больше 100 дней губернаторства
21.07.2020 15:55
Сезон бахчевых: как предотвратить отравление
21.07.2020 14:43
Купаться в водоемах Сум опасно!
21.07.2020 14:28
Український батько світового футуризму
21.07.2020 10:23
Ремень ГРМ. Особенности и разновидности ®
16.07.2020 21:09
Цього року «АТБ» збільшує товарообіг і розширює мережу магазинів
16.07.2020 17:43
Порядок використання маломірних суден та інших плавзасобів в прикордонні
16.07.2020 16:02
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.