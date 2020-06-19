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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:21173

В Тростянце хотят, чтобы их больница стала опорной

Депутаты Тростянецкого городского совета приняли обращение к высшим органам власти о включении Тростянецкой городской больницы в число опорных больниц Сумской области.

Обращение к народному депутату Украины по 162-му избирательному округу Николаю Задорожному, главе Сумской областной государственной администрации Роману Грищенко с соответствующим законодательным обоснования было принято 22 июля на сессионном заседании.

Депутаты глубоко обеспокоены ситуацией, касающейся доставки жителей Тростянецкой громады, когда они нуждаются в экстренной госпитализации и неотложной медицинской помощи, в лечебные учреждения за пределами Тростянца. А именно - в стационарные отделения опорных многопрофильных больниц интенсивного лечения Сумщины.

Проблема заключается в том, что КНП «Тростянецкая городская больница» не входит в перечень опорных учреждений здравоохранения Сумщины, хотя в больнице есть все возможности для оказания неотложной медицинской помощи пациентам.

«С января 2020 года и по сегодняшний день жители Тростянецкой громады страдают от неудобств, а именно: вызывая скорую помощь люди ожидают быстрых медицинских услуг, но их доставляют в Ахтырскую ЦРБ, которая находится на расстоянии 20 км от Тростянца. Автомобили экстренной медицинской едут в Ахтырку из Тростянца, минуя Тростянецкую городскую больницу», - говорится в депутатском обращении.

Стоит отметить, что КНП «Тростянецкий городская больница» по площади, количеству врачей и нагрузке на одного врача не уступает Ахтырской больнице и готова оказывать полноценную медицинскую помощь пациентам.

«Учитывая вышеуказанное, просим рассмотреть наше обращение и совершить действия, направленные на устранение дискриминации Тростянецкой городской больницы в вопросах маршрутизации граждан в учреждения здравоохранения, а также рассмотреть вопрос о включении Тростянецкой городской больницы в число опорных больниц на территории Сумской области», - такими словами закончили депутаты свое письмо-обращение.

Общество Тростянецкая горбольница
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