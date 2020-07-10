Шосткинец пытался откупиться от полицейского за протокол о нарушении карантина Шосткинской местной прокуратурой совместно с Шосткинским отделом полиции задокументированы попытку подкупа полицейского.

36-летний житель г. Шостка в общественном транспорте находился без защитной маски. Указанный факт 23 июля был зафиксирован сотрудниками полиции, которые пригласили нарушителя в отдел полиции для составления протокола по факту нарушения правил карантина. Там мужчина неоднократно предлагал правоохранителю, который занимает административную должность, 12 тыс. грн, чтобы на него не составляли протокол.

Нарушителю, кроме административной, грозит еще и уголовная ответственность. Ему уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 369 (предложение неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба прокуратуры области.