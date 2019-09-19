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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:52264

В Сумах рассказали, какие работы предусмотрены на Театральной площади в рамках реконструкции

В Сумах начали реконструкцию Театральной площади, которой предусмотрена замена фонтанов, тротуарной плитки, освещения и скамеек.

Так будет выглядеть площадь днем и ночью после реконструкции.

Об этом рассказал начальник управления капитального строительства Сумского городского совета Виталий Шилов, пишет Суспільне.

«Из основных видов работ - благоустройство чаш фонтана, идет там замена гранита. Мы рассматриваем вопрос о санации существующих сетей. Установка оборудования для фонтанов, замена тротуарной плитки. Мы берем от Альтанки площадь и до улицы Гагарина. Будут заменены освещение, скамейки», - сказал Виталий Шилов.

Работы ведутся без нарушений, говорит он. «Выполняем реконструкцию без устройства каких-либо сооружений. Не думаю, что мы что-то нарушаем в исторической части города», - убежден чиновник.

Сам проект разработала компания ООО «Архбудпроект». Стоимость работ - 367 тыс. грн. По словам ее директора Валерия Лавришина, изменения технико-экономических показателей объекта не предусматривались. Все - в пределах существующего ландшафта, говорит он.

«Ландшафт не меняется, обновляется материал отмостки. Фонтан будет динамичный, плюс - подсветка: около 400 светодиодных светильников, которые ночью будут подчеркивать архитектуру самого фонтана», - рассказывает он. По его словам, сносить будут аварийные деревья, другие - не тронут.

По результатам тендера, который состоялся 6 июля, работы будет выполнять общество «Сумы-Сервис-Строй». Они предложили выполнить реконструкцию за почти 35,5 млн грн грн.

По словам Виталия Шилова, сегодня имеют половину от всей необходимой для работы сумму. Согласно паспорту объекта, работы планируется выполнить к III кварталу 2021 года.

В последний раз на Театральной площади велись работы в 2017 году - тогда вдоль площади положили плитку, установили скамейки и фонари. За ту работу управления капитального строительства заплатило исполнителю - фирме «Зенит-Брук» около 8 млн грн из почти 13,5 млн грн, которые были предусмотрены по тендеру. Сумская городская прокуратура результаты этого тендера пыталась обжаловать, однако суд в этом ей отказал.

С октября 2017 года до января 2018 года в Сумах проходил конкурс на лучший проект реконструкции площади. И первое место решили не выбирать - не устроили предложения. По результатам первое место, дающее право на реализацию проекта, не досталось никому, а творческий коллектив Бориса и Дарьи Бурячковых занял второе место. Их проект предусматривает многоэтажный паркинг, учитывающий использование подземного пространства под чашами фонтанов, площадью более 1000 кв. м, а также размещения фонтанов с подсветкой параллельно к фасаду театра.

Общество Театральная площадь
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