С пятницы сумские троллейбусы будут курсировать по сокращенным маршрутам В связи с укладкой верхнего слоя покрытия проезжей части дороги от Харьковского путепровода в направлении выезда из города, движение транспорта через указанный участок будет ограничено (полное перекрытие с 6:00 до 20:00).

Троллейбусы ️№ 1, 2, 12, 17 будут осуществлять высадку пассажиров на остановке "Линейная", разворачиваться через разворотный круг в районе депо и следовать по маршруту в обратном направлении (без заезда на «Сумыхимпром»).

До ПАО «Сумыхимпром» довозка будет осуществляться автобусами: для этого пассажирам, которые вышли на остановке «Линейная», необходимо перейти на остановку «СумГУ» (что у маркета «АТБ» на ул. Ахтырская) и пересесть в автобус.

Троллейбус № 9 на период проведения ремонта дороги, не будет курсировать.

Довозка да ПАО «Сумыхимпром» будет осуществляться с 6:00 до 8:00, с 15:00 до 19:00 (время ориентировочное и может меняться).

Напоминаем, что каждый пассажир обязательно должен иметь при себе средства индивидуальной защиты (пассажиры без масок / респираторов в салон допускаться не будут).

Изменения актуальные на весь период проведения ремонтных работ на данном участке, сообщает КП «Электроавтотранс».