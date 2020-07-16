С пятницы сумские троллейбусы будут курсировать по сокращенным маршрутам

Троллейбусы ️№ 1, 2, 12, 17 будут осуществлять высадку пассажиров на остановке "Линейная", разворачиваться через разворотный круг в районе депо и следовать по маршруту в обратном направлении (без заезда на «Сумыхимпром»).
До ПАО «Сумыхимпром» довозка будет осуществляться автобусами: для этого пассажирам, которые вышли на остановке «Линейная», необходимо перейти на остановку «СумГУ» (что у маркета «АТБ» на ул. Ахтырская) и пересесть в автобус.
Троллейбус № 9 на период проведения ремонта дороги, не будет курсировать.
Довозка да ПАО «Сумыхимпром» будет осуществляться с 6:00 до 8:00, с 15:00 до 19:00 (время ориентировочное и может меняться).
Напоминаем, что каждый пассажир обязательно должен иметь при себе средства индивидуальной защиты (пассажиры без масок / респираторов в салон допускаться не будут).
Изменения актуальные на весь период проведения ремонтных работ на данном участке, сообщает КП «Электроавтотранс».