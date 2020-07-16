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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:3512

Через Сумы снова начнет курсировать поезд «Ужгород-Лисичанск»

Еще один междугородний поезд 26 июля обещают пустить через сумской вокзал.

Им можно будет добраться до Харькова, Киева, Львова и Ужгорода, пишет Суспільне.

До карантина на станцию «Сумы» прибывали и отправлялись 15 поездов. На сегодня ходит только один – «Сумы-Киев».

В это воскресенье через Сумы должен начать курсировать еще один поезд – «Ужгород-Лисичанск», говорит кассирша Татьяна Мовчан. Несколько дней назад на него открыли продажу билетов. «С 26-го идет поезд первый день во Львов. С 26-го - раз в три дня», - говорит она.

Начальник управления облгосадминистрации Владимир Дудченко говорит, в «Укрзалізницю» они направили письмо о восстановлении и других сообщений - тех, которые были в области в докарантинные времена.

«Письмо направили 16 июля. Просим восстановить движение пассажирских поездов Киев-Харьков, Киев-Константиновка, Сумы-Бердянск, Сумы-Одесса на летний период, те, которые существовали всегда в нашей области», - отмечает он.

Это будет второе письмо от областной администрации в «Укрзалізницю»: первое направили 29 мая, ждали же его там до 25 мая. Почему опоздали на 4 дня, рассказал глава областного департамента гражданской защиты Александр Милаш.

«Смягчение осуществляется согласно временными рекомендациями главного санитарного врача. В то время у нас было воскресенье, мы не знали какая будет ситуация и рекомендаций главного санитарного врача не было», - говорит он.

По его словам, они появились 3 июня. «Написали письмо на «Укрзалізницю», что вопрос будет рассматриваться 29 мая, перед 1 июня, а «Укрзалізниця» должна была предоставить этот протокол на Киев и тогда бы все выяснилось», - отмечает он.

Представитель общественной организации, изучающей транспортные реформы Дмитрий Власенко, ставит под сомнение скорость восстановления поездов дальнего следования.

«Там есть графики, есть бригады проводников, там сложнейшие процессы. Если администрация напишет сегодня письмо, оно придет через 4 дня, он пройдет 10-ю службами и, возможно, через месяц что-то будет введено», - говорит он.

Общество
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