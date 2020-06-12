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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:10264

«Альянс» обыграл ривненский «Верес»

Единственный представитель Сумщины в профессиональном футболе липоводолинский «Альянс» продолжает подготовку к переходным матчам за право сыграть в следующем сезоне в первой лиге.

Сегодня, 23 июля, «Альянс» в с. Счастливое под Киевом встречался с ривненским «Вересом», который также готовится к переходным матчам. Наша команда стала третьей в группе Б, а «Верес» - в группе А второй лиги.

Матч завершился победой липоводолинцев 3:2. За наших отличились Загинайлов и Станислав Шарай – 2.

Спорт Альянс Липовая Долина
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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