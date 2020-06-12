«Альянс» обыграл ривненский «Верес» Единственный представитель Сумщины в профессиональном футболе липоводолинский «Альянс» продолжает подготовку к переходным матчам за право сыграть в следующем сезоне в первой лиге.

Сегодня, 23 июля, «Альянс» в с. Счастливое под Киевом встречался с ривненским «Вересом», который также готовится к переходным матчам. Наша команда стала третьей в группе Б, а «Верес» - в группе А второй лиги.

Матч завершился победой липоводолинцев 3:2. За наших отличились Загинайлов и Станислав Шарай – 2.