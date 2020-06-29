Сумской теннисист стал чемпионом Украины В Ирпени завершился чемпионат Украины по теннису среди спортсменов до 12 лет.

Сумчанин Матвей Лемишко в паре с Анной-Аделиной Никифорук из Коломыи стал чемпионом Украины. В одиночном разряде он, к сожалению, проиграл в первом круге основной сетки.

Шосткинец Степан Гвилава дошел до четвертьфинала одиночного турнира. В паре с Андреем Степаном он также был в восьмерке лучших.