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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской теннисист стал чемпионом Украины

В Ирпени завершился чемпионат Украины по теннису среди спортсменов до 12 лет.

Сумчанин Матвей Лемишко в паре с Анной-Аделиной Никифорук из Коломыи стал чемпионом Украины. В одиночном разряде он, к сожалению, проиграл в первом круге основной сетки.

Шосткинец Степан Гвилава дошел до четвертьфинала одиночного турнира. В паре с Андреем Степаном он также был в восьмерке лучших.

Спорт Теннис
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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