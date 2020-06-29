Сумской теннисист стал чемпионом Украины

Сумчанин Матвей Лемишко в паре с Анной-Аделиной Никифорук из Коломыи стал чемпионом Украины. В одиночном разряде он, к сожалению, проиграл в первом круге основной сетки.
Шосткинец Степан Гвилава дошел до четвертьфинала одиночного турнира. В паре с Андреем Степаном он также был в восьмерке лучших.
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