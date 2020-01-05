В Сумах разыграли кубок города по шахматам

В турнире принимали участие 45 шахматистов из г. Сумы, Глухов, Лебедин и Ахтырка.
7 возрастных категорий шахматистов боролись за звание победителей.
Мужчины: 1 место - Ольштынский Алексей, 2-е - Оноприенко Сергей, 3-е - Немыкин Вячеслав;
Ветераны: 1 место - Семенов Николай, 2-е - Тихоновский Владимир, 3-е - Панченко Сергей;
Женщины: 1 место - Ащаулова Татьяна (Глухов).
Девушки: 1 место - Придатко Екатерина, 2-е - Гайворонская Елизавета, 3-е - Кайдаш Ангелина.
Старшие юноши: 1 место - Лемешенко Михаил, 2-е - Диброва Вадим (Ахтырка) и Турченник Владислав, 3-е - Самойленко Иван и Ведмеденко Артем (Лебедин).
Юноши: 1 место - Гай Владислав, 2-е - Пастернак Антон, 3-е - Водопьянов Андрей (Лебедин).
Младшие школьники: 1 место - Лемешенко Остап, 2-е - Дидишко Евгений (Лебедин), 3-е - Силич Иван.
Самый младший участник соревнований, которому всего 5 лет, Недельчев Гриша получил грамоту «За волю к победе» и сладкий подарок.
С 3 по 16 апреля проходил второй этап весенних Интернет-турниров по шахматам с участием представителей Киева, Днепра, Чернигова, Нежина, Прилук,...
В Сумах завершился областной отборочный шахматный турнир на II летнюю Гимназиаду Украины...
14-16 февраля в клубе «Интеллект» СумГУ Сумская федерация шахмат провела Открытый чемпионат г. Сумы на Кубок мэра....
26 января в клубе «Интеллект» СумГУ по инициативе Федерации шахмат области состоялся шахматный турнир, посвященный Дню Соборности Украины....
5 января во Дворце детей и юношества закончился 10-й традиционный новогодний шахматный турнир «Папа, мама, я - шахматная семья»....