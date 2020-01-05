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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах разыграли кубок города по шахматам

23 июля закончился Открытый кубок города Сумы по шахматам, посвященный Всемирному дню шахмат.

В турнире принимали участие 45 шахматистов из г. Сумы, Глухов, Лебедин и Ахтырка.

7 возрастных категорий шахматистов боролись за звание победителей.

Мужчины: 1 место - Ольштынский Алексей, 2-е - Оноприенко Сергей, 3-е - Немыкин Вячеслав;

Ветераны: 1 место - Семенов Николай, 2-е - Тихоновский Владимир, 3-е - Панченко Сергей;

Женщины: 1 место - Ащаулова Татьяна (Глухов).

Девушки: 1 место - Придатко Екатерина, 2-е - Гайворонская Елизавета, 3-е - Кайдаш Ангелина.

Старшие юноши: 1 место - Лемешенко Михаил, 2-е - Диброва Вадим (Ахтырка) и Турченник Владислав, 3-е - Самойленко Иван и Ведмеденко Артем (Лебедин).

Юноши: 1 место - Гай Владислав, 2-е - Пастернак Антон, 3-е - Водопьянов Андрей (Лебедин).

Младшие школьники: 1 место - Лемешенко Остап, 2-е - Дидишко Евгений (Лебедин), 3-е - Силич Иван.

Самый младший участник соревнований, которому всего 5 лет, Недельчев Гриша получил грамоту «За волю к победе» и сладкий подарок.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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