В Сумах разыграли кубок города по шахматам 23 июля закончился Открытый кубок города Сумы по шахматам, посвященный Всемирному дню шахмат.

В турнире принимали участие 45 шахматистов из г. Сумы, Глухов, Лебедин и Ахтырка.

7 возрастных категорий шахматистов боролись за звание победителей.

Мужчины: 1 место - Ольштынский Алексей, 2-е - Оноприенко Сергей, 3-е - Немыкин Вячеслав;

Ветераны: 1 место - Семенов Николай, 2-е - Тихоновский Владимир, 3-е - Панченко Сергей;

Женщины: 1 место - Ащаулова Татьяна (Глухов).

Девушки: 1 место - Придатко Екатерина, 2-е - Гайворонская Елизавета, 3-е - Кайдаш Ангелина.

Старшие юноши: 1 место - Лемешенко Михаил, 2-е - Диброва Вадим (Ахтырка) и Турченник Владислав, 3-е - Самойленко Иван и Ведмеденко Артем (Лебедин).

Юноши: 1 место - Гай Владислав, 2-е - Пастернак Антон, 3-е - Водопьянов Андрей (Лебедин).

Младшие школьники: 1 место - Лемешенко Остап, 2-е - Дидишко Евгений (Лебедин), 3-е - Силич Иван.

Самый младший участник соревнований, которому всего 5 лет, Недельчев Гриша получил грамоту «За волю к победе» и сладкий подарок.