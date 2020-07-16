Сумчанин получил премию Кабмина Сумской активист Андрей Букин получил премию Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины.

Согласно Распоряжению Кабинета министров Украины от 22 июля № 923-р, премию Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины за 2019 год за национально-патриотическое воспитание граждан, подготовку молодежи к защите независимости и территориальной целостности Украины, развитие волонтерского движения, содействие Вооруженным Силам и другим образованным в соответствии с законами военным формированием и правоохранительным органам специального назначения, оказания помощи лицам, которые принимают или принимали участие в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях присудили исполнительному директору общественной организации «Студия правовых и социальных исследований» Андрею Букину.