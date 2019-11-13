Для кого на Сумщине повысятся тарифы на электроэнергию?

Согласно постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг №1329 от 11 июля 2020 года, он составит 240,23 грн / МВт•ч (без НДС). В связи с этим увеличится стоимость универсальных услуг и изменится конечная цена электроэнергии для юридических потребителей.
Тариф на электроэнергию для населения останется без изменений. Согласно постановлению НКРЭКУ №220 от 26.02.2015 года, стоимость электроэнергии для бытовых потребителей составляет 0,9 грн до 100 кВт•ч в месяц и 1,68 грн свыше 100 кВт•ч (с НДС).
Повышение также не касается таких юридических потребителей:
1. многоквартирных домов и общежитий (работа лифтов, насосов и домофонов, освещение дворов, ступеней и номерных знаков)
2. собственников (балансодержателей) имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц (бытовые потребности жителей)
3. дачных, дачно-строительных, гаражно-строительных кооперативов, садовых обществ (технические цели, работа насосов и освещения территории)
4. религиозных организаций (коммунально-бытовые нужды)
Для остальных юридических клиентов с 1 августа 2020 года стоимость электроэнергии изменится, ведь тариф на передачу является одной из составляющих цены.
Напомним, пересмотреть тариф поставщика универсальных услуг на август-сентябрь 2020 года можно на сайте компании «Энера Сумы» в разделе «Поставка электроэнергии» / «Для бизнеса» - «Тарифы».
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