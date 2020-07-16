Сумщина готова к отопительному сезону на половину Заместитель главы Сумской облгосадминистрации Сергей Банников принял участие в селекторном совещании по вопросу обеспечения стабильного прохождения предприятиями топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, объектами социальной сферы и инфраструктуры осенне-зимнего периода 2020/21 года, которое состоялось под председательством временно исполняющего обязанности Министра энергетики Украины Ольги Буславець.

Сергей Банников сообщил, что на Сумщине подготовка к отопительному периоду продолжается согласно утвержденному плану в штатном режиме. Сейчас готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства области составляет 48%, в том числе: тепловое хозяйство - 49,2%, водопроводно-канализационное хозяйство - 49,8%, жилищное хозяйство - 49,4%, объекты социально-культурного назначения - 41,8%, в которые входят общеобразовательные учебные заведения - 41,2%, дошкольные учебные заведения - 40,5%, учреждения здравоохранения - 42,7%, дорожно-мостовое хозяйство - 49,7% .Началась твердого топлива заведениями бюджетной сферы (запасы составляют около 46,8%).