На Сумщине еще один случай коронавируса, не вошедший в статистику Об этом сегодня, 24 июля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, за 4 дня лабораторный центр обследовал 98 человек, которые проходили платные тесты среди тех, кто вернулся из-за границы или собирался туда. У одного человека вчера поздно вечером подтвердился диагноз, который не вошел с сегодняшнюю статистику. У человека не было симптомов, он собирался выехать за границу.