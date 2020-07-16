На Сумщине еще один случай коронавируса, не вошедший в статистику

По его словам, за 4 дня лабораторный центр обследовал 98 человек, которые проходили платные тесты среди тех, кто вернулся из-за границы или собирался туда. У одного человека вчера поздно вечером подтвердился диагноз, который не вошел с сегодняшнюю статистику. У человека не было симптомов, он собирался выехать за границу.
Об этом сегодня, 24 июля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
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