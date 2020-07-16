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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах под колеса легковушки попал 13-летний велосипедист

23 июля, около 17 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Горького.

По предварительным данным, 41-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, осуществляя поворот на зеленый сигнал светофора с улицы Металлургов на улицу Горького, допустил наезд на 13-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешенный сигнал светофора для пешеходов.

Вследствие ДТП парень получил телесные повреждения. Его доставили в Сумскую областную детскую клиническую больницу для оказания медицинской помощи.

Инспекторы огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Проводится проверка.

С начала года в Сумах произошло 7 ДТП с участием велосипедистов, в которых 1 человек погиб и 5 получили травмы различной степени тяжести.

Право Дтп
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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