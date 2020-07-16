В Конотопе заболели коронавирусом 4 военных

По его словам, за последние дни подтвердился диагноз COVID-19 у 4 военнослужащих 58-й ОМБр. Сейчас ими занимается Министерство обороны Украины.
Об этом сегодня, 24 июля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
По состоянию на 24 июля в Сумской области 397 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Середина-Будский район был одним из трех последних на Сумщине, в котором до сих пор не было ни одного случая коронавируса....
Ученые из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм коронавирусной инфекции, которые отличаются между собой тяжестью протекания и признаками....
По состоянию на 23 июля в Сумской области 393 случая заболевания коронавирусной инфекцией....