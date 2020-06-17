На Сумщине назвали «большим строительством» средний ремонт дороги длиной 1,6 км Завершаются работы по текущему среднему ремонту на автомобильной дороге общего пользования местного значения О191704 Воронеж - Клышки в Шосткинском районе.

Ремонт проводится на участке км 7 + 715 - км 9 + 315, общей протяженностью 1,6 км. Ремонт выполняет подрядная организация ООО ТД «Династия». На сегодня выполнены работы по исправлению профиля автомобильной дороги щебеночно-песчаной смесью, устройство выравнивающего слоя покрытия из плотного крупнозернистого асфальтобетона. На завершающей стадии заключения верхнего слоя покрытия из плотного мелкозернистого асфальтобетона. Качество ️ выполнения работ находится под постоянным контролем инженеров технического надзора ГП «Дороги Сумщины».