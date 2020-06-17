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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:18249

На Сумщине назвали «большим строительством» средний ремонт дороги длиной 1,6 км

Завершаются работы по текущему среднему ремонту на автомобильной дороге общего пользования местного значения О191704 Воронеж - Клышки в Шосткинском районе.

Ремонт проводится на участке км 7 + 715 - км 9 + 315, общей протяженностью 1,6 км. Ремонт выполняет подрядная организация ООО ТД «Династия».

На сегодня выполнены работы по исправлению профиля автомобильной дороги щебеночно-песчаной смесью, устройство выравнивающего слоя покрытия из плотного крупнозернистого асфальтобетона. На завершающей стадии заключения верхнего слоя покрытия из плотного мелкозернистого асфальтобетона.

Качество ️ выполнения работ находится под постоянным контролем инженеров технического надзора ГП «Дороги Сумщины».

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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