На Сумщине назвали «большим строительством» средний ремонт дороги длиной 1,6 км

Ремонт проводится на участке км 7 + 715 - км 9 + 315, общей протяженностью 1,6 км. Ремонт выполняет подрядная организация ООО ТД «Династия».
На сегодня выполнены работы по исправлению профиля автомобильной дороги щебеночно-песчаной смесью, устройство выравнивающего слоя покрытия из плотного крупнозернистого асфальтобетона. На завершающей стадии заключения верхнего слоя покрытия из плотного мелкозернистого асфальтобетона.
Качество ️ выполнения работ находится под постоянным контролем инженеров технического надзора ГП «Дороги Сумщины».
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