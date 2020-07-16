В Сумской мэрии думают, как быть с обезвоженным домом в 12-ом микрорайоне Мэр Сум Александр Лысенко обсудил с генеральным директором ООО «СПКК «Федорченко» Виктором Федорченко и инвесторами строительства жилого дома № 34/2 по ул. Ивана Сирко вопрос подключения здания к системе централизованного водоснабжения.

На встрече присутствовали директор департамента инфраструктуры города Александр Журба, начальник правового управления Олег Чайченко, директор КП «Горводоканал» Анатолий Сагач, начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Анатолий Довбня.

Как отметили чиновники, главная причина отсутствия воды в новостройке - то, что она не введена в эксплуатацию. Анатолий Довбня сообщил, что еще в декабре управление информировало ООО «СПКК «Федорченко» о необходимости устранения допущенных нарушений строительных норм, но реагирования не последовало.

Городской голова Александр Лысенко отметил, что понимает стремление инвесторов как можно скорее заселиться в дом, поэтому, готов к диалогу со всеми сторонами и до решения вопроса в правовом поле.

Напоследок встречи стороны договорились о том, что ООО «СПКК «Федорченко» дает гарантию ввода объекта в эксплуатацию в кратчайшие сроки, а также осуществление в недельный срок соответствующих технических процедур по подготовке внутренних сетей к подаче воды, пишет сайт мэрии.

Напомним: сегодня жильцы дома перекрыли дорогу по ул. Героев Крут, требуя включить им воду. Виктор Федорченко, приехавший к ним, пообещал, что вода будет во вторник.