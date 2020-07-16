Сумской полицией будет руководить донецкий Сегодня, 24 июля, прошло представление нового начальника главного управления Национальной полиции в Сумской области.

Им стал Александр Анохин, который до этого работал в Николаеве в аналогичной должности.

Глава облгосадминистрации Роман Грищенко выразил надежду, что Александр Анохин приложит максимум усилий, чтобы охрана правопорядка на Сумщине осуществлялась на высоком уровне, а работники полиции имели заслуженный авторитет и уважение среди земляков.

Руслану Пиняге глава облгосадминистрации поблагодарил за хорошую работу в должности руководителя Главного управления Национальной полиции в Сумской области и вручил Благодарность главы облгосадминистрации.

Справка

Александр Анохин, полковник полиции, родился 16 сентября 1977 года в Донецкой области. Начал службу в органах внутренних дел в 1994 году. Работал на различных руководящих должностях в Донецкой области, начальником отдела координации деятельности правоохранительных органов, военных и общественных формирований УМВД Украины в Херсонской области. 7 ноября 2015 года был назначен заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области. С мая 2018 года работал начальником Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.