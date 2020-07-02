Полный комплект: у конотопчанина полиция нашла наркотики и оружие

В ходе оперативно-розыскных действий по уголовному производству, открытому полтора месяца назад по факту незаконного хранения наркотиков, в поле зрения сотрудников полиции попал один из жителей Конотопа. Правоохранители имели все основания считать, что этот человек хранит наркотические и психотропные вещества.
Поэтому, получив санкцию суда на обыск жилого помещения подозреваемого, полицейские посетили его дома.
В ходе осмотра дома следователи и оперативники обнаружили и изъяли 4 зип-пакета с вероятным амфетамином, таблетку метадона, а также предметы, похожие на пистолет и гранату. Кроме этого, у мужчины нашлись и около двадцати патронов различного калибра к стрелковому оружию. К тому же, с приусадебного участка полицейские изъяли 5 кустов конопли, которые хозяин старательно ухаживал.
Во время изъятия конопляных насаждений оперативники обратили внимание на то, что от дома до гаража проведена самодельная линия электропередачи. Заподозрив, что запрещенные вещи он может хранить и в этом помещении, стражи порядка обратились с соответствующим ходатайством в суд о проведении еще одного обыска. И таки не ошиблись - в гараже нашлись не только два зип-пакета с веществом, похожим на амфетамин, но и 32 патрона и лабораторное оборудование, с помощью которого, очевидно, и изготавливались психотропы.
«По ценам «черного рынка» стоимость изъятых веществ составляет около 10 000 гривен, - комментирует Андрей Прокофьев, временно исполняющий обязанности начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП области. - Все изъятые предметы и вещества будут направлены на экспертизу. После завершения этих исследований и получения результатов, следствие будет решать вопрос об открытии дополнительных уголовных производств по фактам выращивания наркосодержащих растений, незаконного обращения с оружием и боеприпасами, а также по факту организации нарколаборатории».
Сейчас следствие продолжается, мужчины проверяют на причастность к возможной реализации наркотиков и психотропных, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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