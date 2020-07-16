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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:59163

Сумские налоговые милиционеры вернулись домой из района ООС

23 июля в Главном управлении ГФС в Сумской области состоялось торжественное заседание личного состава налоговой милиции по поводу поздравления и награждения двух офицеров, вернувшихся домой из района проведения операции Объединенных сил.

И.о. начальника Главного управления ГФС в Сумской области Александр Тютюнник отметил, что налоговые милиционеры уже не первый год с честью выполняют свой долг по обеспечению национальной безопасности и обороны на территории Донецкой и Луганской областей и поздравил офицеров, один из которых нес службу в районе проведения ООС более 4 месяцев, другой - более 8 месяцев.

Он акцентировал внимание присутствующих, что главным сейчас является то, что милиционеры вернулись живыми домой к своим семьям и выразил уверенность что теперь они могут достойно проявить себя в оперативно-служебной деятельности в коллективе ГУ ДФС в Сумской области.

Сейчас в район проведения операции Объединенных сил будет формироваться очередная ротация сотрудников налоговой милиции Главного управления ГФС в Сумской области, в которой Александр Тютюнник призвал добровольцев принять участие.

Общество
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