Сумчан запрошують на толку на Чешці

Сообщение об этом появилось на странице Сумского общества защиты животных в Фейсбуке....
Отдел по делам молодежи и спорта приглашает сумчан в День окружающей среды, который отмечается в третью субботу апреля, на уборку...
Отдел по делам молодежи и спорта приглашает сумчан в День окружающей среды, который отмечается в третью субботу апреля, на уборку...
Сумское общество защиты животных проводит в воскресенье, 14 апреля, субботник в центре передержки....
Часть Тростянца находится в зоне риска подтопления, так как через город протекает река Боромля....