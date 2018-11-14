Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:18203

Сумчан запрошують на толку на Чешці

Всіх, хто любить Чешку та добрі справи запрошують на спільне прибирання території озера.

Гарний настрій, смачний плов та крута компанія гарантується, написав депутат Сумської міської ради Дмитро Лантушенко.
Початок о 17.00. Місце збору – сквер біля ТРЦ «Лавина».
 
Общество Субботник Толока
view counter

По тематике

Сумчан приглашают на субботник в центр передержки
10.07.2019 08:02

Сумчан приглашают на субботник в центр передержки

Сообщение об этом появилось на странице Сумского общества защиты животных в Фейсбуке....

Сумчан в День окружающей среды приглашают на субботник
19.04.2019 08:03

Сумчан в День окружающей среды приглашают на субботник

Отдел по делам молодежи и спорта приглашает сумчан в День окружающей среды, который отмечается в третью субботу апреля, на уборку...

Сумчан приглашают отметить День окружающей среды генеральной уборкой
15.04.2019 15:08

Сумчан приглашают отметить День окружающей среды генеральной уборкой

Отдел по делам молодежи и спорта приглашает сумчан в День окружающей среды, который отмечается в третью субботу апреля, на уборку...

Сумчан зовут на субботник в центре передержки
09.04.2019 08:56

Сумчан зовут на субботник в центре передержки

Сумское общество защиты животных проводит в воскресенье, 14 апреля, субботник в центре передержки....

В Тростянце очистили русло реки, чтобы избежать подтопления
14.11.2018 17:23

В Тростянце очистили русло реки, чтобы избежать подтопления

Часть Тростянца находится в зоне риска подтопления, так как через город протекает река Боромля....

Новости

Сумской полицией будет руководить донецкий
Сегодня 12:47
На Сумщине еще 4 случая коронавируса
Сегодня 09:31
Юрія Чмиря примусово доставлять до суду
Вчера 14:05
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)
Сегодня 14:30
Глуховчане штурмовали прокуратуру, требуя наказать убийц 25-летнего пограничника
Сегодня 14:22
Сумчан запрошують на толку на Чешці
Сегодня 14:18
Сумские налоговые милиционеры вернулись домой из района ООС
Сегодня 13:59
Полный комплект: у конотопчанина полиция нашла наркотики и оружие
Сегодня 13:24
В Сумской мэрии думают, как быть с обезвоженным домом в 12-ом микрорайоне
Сегодня 12:30
У Сумах вшанували п’яті роковини з дня загибелі на Сході України Віталія Сапєгіна
Сегодня 12:23
На Сумщине назвали «большим строительством» средний ремонт дороги длиной 1,6 км
Сегодня 12:18
В Конотопе заболели коронавирусом 4 военных
Сегодня 11:22
view counter

Статьи

Суми! Ви готові круто провести час на автоконцерті гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»?
22.07.2020 16:45
Дмитро Живицький: «Допомогти тим, хто допомагає людям. Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України потребує допомоги!»
22.07.2020 10:02
Володимир Лободін: «Майбутнє Сум – це спільна робота влади, бізнесу і кожного мешканця»
22.07.2020 09:03
Спірний діагноз COVID-19: історія сумської лікарки
21.07.2020 19:55
Як знайти роботу на Сумщині?
21.07.2020 17:34
Больше 100 дней губернаторства
21.07.2020 15:55
Сезон бахчевых: как предотвратить отравление
21.07.2020 14:43
Купаться в водоемах Сум опасно!
21.07.2020 14:28
Український батько світового футуризму
21.07.2020 10:23
Ремень ГРМ. Особенности и разновидности ®
16.07.2020 21:09
Цього року «АТБ» збільшує товарообіг і розширює мережу магазинів
16.07.2020 17:43
Порядок використання маломірних суден та інших плавзасобів в прикордонні
16.07.2020 16:02
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.