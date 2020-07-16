Глуховчане штурмовали прокуратуру, требуя наказать убийц 25-летнего пограничника Около сотни местных жителей во главе с родителями и родственниками погибшего пришли сегодня к прокуратуре, добиваясь справедливости.

Напомним, что в ночь с 3 на 4 июня был убит молодой парень, пограничник. 25-летний Сергей умер в реанимации, не приходя в сознание. Лиц, подозреваемых в тяжком преступлении, трое. Все они хорошо известны в Глухове. Однако вместо содержания под стражей парни свободно гуляют по городу и даже окрестных селам. Все это люди фиксируют на камеры, а ведь официально один из подозреваемых находится под домашним арестом и круглосуточным наблюдением. На самом деле на сообщения граждан о нарушении этой меры правоохранители не реагирует. Прокурор Глуховского отделения Шосткинской прокуратуры, к которому штурмом ринулись люди, сказал, что из-за общественного резонанса дело передано в область. Родственников этот ответ не устроил, они требуют немедленного заключения убийц Сергея под стражу. На данный момент к протестующим прибавляются глуховчане, отступать от прокуратуры местные жители не собираются, пока не будет выполнено их требование. На момент написания материала под стенами прокуратуры собралось уже несколько сотен человек, люди собираются перекрывать трассу и совершить самосуд над разгуливающими на свободе убийцами, пишет Ваш шанс.