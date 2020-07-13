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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)

24 июля в 00:46, на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в с. Вознесенка Бурынского района.

На тушение направили дежурный караул 23-й государственной пожарно-спасательной части, которому пришлось преодолеть расстояние в 20 км от райцентра. Также была привлечена приспособленная техника местного агропредприятия.

По прибытию на место вызова было установлено, что огнем охвачено стены и потолок на значительной площади, бытовую технику и вещи домашнего обихода. Усложняло ситуацию то, что дом был деревянный. Возникла угроза дальнейшего распространения огня на остальные части здания и расположенную рядом летнюю кухню. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 1:40 удалось предотвратить опасность и локализовать возгорание. Потратив на тушение около 12 тонн воды, в 5:12 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 1 единицу и 1 работника от местного агропредприятия.

Общество Пожар
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