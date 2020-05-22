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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Госпродпотребслужба в третий раз оштрафовала Лебединский хлебзавод

Главное управление Госпродпотребслужбы Украины в Сумской области в третий раз оштрафовало ООО «Лебединской хлебозавод» за нарушение законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов.

Государственными инспекторами Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области в декабре 2018 года была проведена плановая проверка ООО «Лебединский хлебозавод», по результатам которой выявлены нарушения, представляющие угрозу для жизни и здоровья людей. Одновременно, оператору рынка было выдано предписание об устранении выявленных нарушений и применены штрафные санкции в размере десяти минимальных заработных плат - 41730,00 грн.

С целью проверки состояния выполнения предписания по устранению нарушений требований законодательства, в феврале 2019 года осуществлено внеплановое мероприятие государственного надзора (контроля) ООО «Лебединский хлебозавод». Однако, руководитель оператора рынка Марченко А.Н. отказал в допуске на предприятие государственных инспекторов. В ходе рассмотрения дела ООО «Лебединский хлебозавод» привлечено к ответственности в виде штрафа в размере десяти минимальных заработных плат - 41730,00 грн. Не согласившись с данным постановлением, ООО «Лебединский хлебозавод» обратилось в Сумской окружной административный суд с иском об отмене постановления о наложении штрафа.

При рассмотрении данного дела в суде, отделом правового обеспечения доказана правомерность проведенного внепланового мероприятия государственного надзора (контроля) и примененных штрафных санкций, в связи с чем решением Сумского окружного административного суда отказано в удовлетворении исковых требований ООО «Лебединский хлебозавод», а решение о применении штрафных санкций было признано законным.

После отказа в допуске к проверке состояния выполнения предписания, Главное управление получило письмо от ООО «Лебединский хлебозавод» с графиком устранения нарушений в течение 1 квартала 2020 года. Однако, учитывая отсутствие каких-либо доказательств их устранения, Лебединским районным управлением период с 07.07.2020 года по 08.07.2020 года проведена внеплановая проверка по устранению нарушений, в ходе которой выявлено неполное выполнение предписания, в частности:

- в складском помещении где хранится мука и в складе сырья отсутствуют доказательства контроля температурного режима и влажности, и записи в журнале. По словам главного технолога, предприятия записи не производятся.

- отсутствует место для мытья и дезинфекции инструментов. С учетом имеющегося оборудования мощность спланирована так, что не обеспечивается ее надлежащее содержание, чистка, а также не дает возможности осуществлять меры необходимы для обеспечения гигиенических требований, в том числе мер по борьбе с вредителями, предотвращение накопления грязи, загрязнение пищевых продуктов;

- несущие стены потрескавшиеся, местами видна арматура, которая покрыта ржавчиной, стены сделаны из негладких материалов, которые не обеспечат соблюдение надлежащим образом гигиенических требований, что подтверждается имеющимся накоплением грязи, паутины. Стены сконструированы таким образом, что не обеспечивают его надлежащее содержание, чистку, дезинфекции., не предотвращают и не минимизирует любое загрязнение, которое может привести к попаданию в пищевой продукт грязи и болезнетворных микроорганизмов, плесени и т.д.;

- отсутствует помещение и условия для чистки и мытья оборудования, в том числе оборотной тары (деревянные поддоны для развозки хлеба и хлебобулочных изделий);

- доказательства проведения мойки и дезинфекции отсутствуют. Отсутствие надлежащей дезинфекции дает возможность утверждать, что не продезинфицированы оборудование, используемое в производстве, что может нести угрозу при производстве пищевых продуктов и создавать угрозу для здоровья людей;

- пищевые продукты не защищены от любого загрязнения на всех стадиях производства;

- на предприятии все трубы водоснабжения холодной и горячей воды в неудовлетворительном состоянии, а именно на трубах ржавчина, отслоения краски, краны для холодной и горячей воды в плесени. Плесень выделяет токсичные вещества, которые попадая на продукты питания, может вызвать серьезные пищевые отравления.

Учитывая вышеизложенное, по результатам проведенного мероприятия инспекторами был составлен протокол о нарушении законодательства о пищевых продуктах и кормах, а также выдано предписание оператору рынка об устранении выявленных нарушений.

На основании протокола, Главным государственным ветеринарным инспектором в Сумской области 23.07.2020 года вынесено постановление № 60 о применении к ООО «Лебединский хлебозавод» штрафа в размере 37784,00 грн.

В настоящее время Главным управлением принимаются меры по устранению выявленных нарушений в установленные в предписании сроки, сообщает сайт ведомства.

Право Госпродпотребслужба
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