На Сумщине прокуратура требует возвращения в комсобственность землю стоимостью почти 3 млн грн Роменской местной прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области в интересах государства заявлен иск о признании недействительным договора о предоставлении услуг и возвращения земельных участков для ведения подсобного сельского хозяйства площадью 93 га и стоимостью почти 3 млн грн.

Установлено, что в 2019 году между коммунальным учреждением «Первая областная специализированная больница г. Ромны» и обществом с ограниченной деятельностью заключен договор о предоставлении услуг по социореабилитации психически больных через трудовую деятельность и к общественной жизни, в частности выращивания сельскохозяйственной продукции. Стороны договорились осуществлять мероприятия на земельных участках, находящихся в постоянном пользовании учреждения на территории Пустовойтовского и Бобрицкого сельских советов Роменского района.

Проанализировав условия оспариваемого договора, можно сделать вывод, что стороны фактически скрыли аренду земельного участка. Однако земельным законодательством не предусмотрено право постоянного пользователя распоряжаться землей путем передачи ее другим лицам в платное пользование. Поэтому спорный договор не соответствует требованиям законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.