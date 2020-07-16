Мэр Ромен обратился к горожанам из-за коронавируса

Учитывая ситуацию, которая сложилась с угрозой распространения коронавируса, прошу всех с максимальной серьезностью отнестись к мерам по предотвращению распространения инфекции. По состоянию на 24.07.2020 года в городе Ромны зафиксировано 23 случая заболевания COVID-19.
Не имею целью вызвать панику или преувеличение ситуации, но стараюсь всячески предотвратить вероятную угрозу!
Призываю жителей города заботиться о своем здоровье, придерживаться рекомендаций относительно профилактики заражения, а в случае плохого самочувствия и явных признаков респираторного заболевания - немедленно обращаться к семейному врачу.
Эпидемии уже не раз случались в Украине, и как показывает опыт, когда меры безопасности принимаются массово и одновременно всеми, то распространение инфекций и вирусов легче контролировать и предотвратить.
Уверен, что все мы едины в своем желании преодолеть это непростое испытание и сознательно подойдем к выполнению рекомендаций и мер безопасности.
Еще раз обращаюсь к Вашей сознания и Вашей ответственности - соблюдайте все требования карантина.
Берегите себя и своих близких!
Городской голова Сергей Салатун
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