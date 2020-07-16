Мэр Ромен обратился к горожанам из-за коронавируса Обращение городского головы к жителям города по распространению заболеваемости COVID-19 размещено на сайте мэрии.

Учитывая ситуацию, которая сложилась с угрозой распространения коронавируса, прошу всех с максимальной серьезностью отнестись к мерам по предотвращению распространения инфекции. По состоянию на 24.07.2020 года в городе Ромны зафиксировано 23 случая заболевания COVID-19.

Не имею целью вызвать панику или преувеличение ситуации, но стараюсь всячески предотвратить вероятную угрозу!

Призываю жителей города заботиться о своем здоровье, придерживаться рекомендаций относительно профилактики заражения, а в случае плохого самочувствия и явных признаков респираторного заболевания - немедленно обращаться к семейному врачу.

Эпидемии уже не раз случались в Украине, и как показывает опыт, когда меры безопасности принимаются массово и одновременно всеми, то распространение инфекций и вирусов легче контролировать и предотвратить.

Уверен, что все мы едины в своем желании преодолеть это непростое испытание и сознательно подойдем к выполнению рекомендаций и мер безопасности.

Еще раз обращаюсь к Вашей сознания и Вашей ответственности - соблюдайте все требования карантина.

Берегите себя и своих близких!

Городской голова Сергей Салатун