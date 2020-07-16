Карантин на Сумщине: что нового?

Исходя из соответствия эпидемической ситуации в области критериям, определенным постановлением Кабинета Министров Украины от 20 мая 2020 № 392, членами комиссии было принято решение отменить ограничения на проведение мероприятий в пгт Великая Писаревка и г.Тростянец, установленных пунктом 1.5 протокольного решения Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 16 июля 2020 № 20.
Однако на территории города Ромны, где есть превышение показателей выявления случаев заболеваний коронавирусной инфекцией, на заседании комиссии было решено запретить проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с количеством участников более 10 человек. Что касается спортивных соревнований, то их необходимо будет проводить без присутствия зрителей при условии соблюдения спортсменами личной гигиены, использование антисептиков, средств защиты и дистанцирования за пределами стадионов, площадок (в частности в раздевалках и душевых).
По результатам заседания комиссии, заместитель главы облгосадминистрации Сергей Банников акцентировал внимание глав райгосадминистраций, руководителей органов местного самоуправления на необходимости обеспечения систематического анализа эпидемической ситуации на соответствующих административных территориях и оперативном реагировании в случае ее осложнения.
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