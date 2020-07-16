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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:51153

Больные коронавирусом получат дополнительную социальную помощь

Одинокие люди, у которых диагностировали коронавирус, смогут получить социальную помощь от государства.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

По его словам, за медицинской помощью или по любой другой человек с коронавирусом может обратиться в городскую или областную государственную администрацию. Это предусмотрено нормативными документами по борьбе с Covid-19 в Украине.

— Эта обязанность возложена на Киевскую городскую и областные государственные администрации, у которых есть соответствующее подразделения социальной защиты. Они должны сопровождать и оказывать социальную помощь людям, которые в этом нуждаются, — отметил Степанов.

Дополнительную социальную помощь получат такие категории украинцев:

  • - пожилые люди;
  • - люди, которые живут сами на время заболевания;
  • - люди с инвалидностью;
  • - люди, которые проходят самоизоляцию и не имеют возможности приобрести те или иные вещи, продукты питания.

За более подробной информацией можно обращаться на горячую линию областных государственных администраций.

По состоянию на 24 июля в Украине зафиксировано 62 823 больных коронавирусом. За последние сутки было выявлено 972 новых случая Covid-19.

С начала эпидемии выздоровели 34 886 пациентов, а за сутки — 886. От осложнений коронавируса за день умерло 20 больных, в общем 1 571 человек.

Общество Коронавирус
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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