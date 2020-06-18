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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:22260

На Сумщине разработана проектно-сметная документация на ремонт дорог на почти полмиллиарда гривен

Об этом главе Сумской облгосадминистрации Роману Грищенко сообщил директор государственного предприятия «Дороги Сумщины» Сергей Бесараб.

«Сейчас предприятием «Дороги Сумщины» разработано дополнительно проектно-сметную документацию на сумму 423 млн грн. Это ряд дорог местного значения в Ахтырском, Липоводолинском, Роменском, Тростянецком, Сумском и других районах», - отметил Сергей Бесараб во время совещания по вопросам реализации программы «Большое Строительство» на Сумщине.

Также, по его словам, в разработке проекты по ремонту дорог на более 1 млрд гривен. Все проекты планируют завершить до конца августа.

«Сейчас мы ищем дополнительное финансирование на ремонт дорог на приблизительную стоимость в 1,5 млрд грн. Кроме того, есть возможность привлечь государственное финансирование, - сообщил участникам совещания Роман Грищенко. - Поэтому ориентируйте органы местной власти, что в первую очередь будут строиться те дороги, которые будут иметь готовую проектно-сметную документацию».

Общество Ремонт дорог
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