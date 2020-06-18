На Сумщине разработана проектно-сметная документация на ремонт дорог на почти полмиллиарда гривен

«Сейчас предприятием «Дороги Сумщины» разработано дополнительно проектно-сметную документацию на сумму 423 млн грн. Это ряд дорог местного значения в Ахтырском, Липоводолинском, Роменском, Тростянецком, Сумском и других районах», - отметил Сергей Бесараб во время совещания по вопросам реализации программы «Большое Строительство» на Сумщине.
Также, по его словам, в разработке проекты по ремонту дорог на более 1 млрд гривен. Все проекты планируют завершить до конца августа.
«Сейчас мы ищем дополнительное финансирование на ремонт дорог на приблизительную стоимость в 1,5 млрд грн. Кроме того, есть возможность привлечь государственное финансирование, - сообщил участникам совещания Роман Грищенко. - Поэтому ориентируйте органы местной власти, что в первую очередь будут строиться те дороги, которые будут иметь готовую проектно-сметную документацию».
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