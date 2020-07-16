На Сумщине увеличивается количество «тихих» носителей COVID-19

Об этом во время брифинга сообщил заместитель директора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Михаил Мацюк.
По его словам, сейчас люди ведут себя очень спокойно, считая, что нет симптомов - нет и инфекции. Однако статистика говорит иначе - большое беспокойство вызывает то, что инфекция дает о себе знать, когда у пациентов наблюдаются запоздалые тяжелые симптомы.
«Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда в трети случаев симптомы коронавируса тяжелеют. Имеется в виду, что болезнь начинает себя проявлять уже на стадии поражения легких», - отметил Михаил Мацюк и добавил, что жители Сумщины слишком поздно обращаются за медицинской помощью.
В качестве примера «тихого» носительства инфекции он привел случай, когда на первый взгляд абсолютно здоровая женщина изъявила желание сделать ПЦР-тест, чтобы выехать за границу. Полученный результат оказался положительным. Поэтому заместитель директора лабораторного центра в очередной раз акцентировал внимание на том, что нужно внимательнее относиться к собственному здоровью, а главное - соблюдать все санитарные нормы карантина, чтобы обезопасить себя и своих родных.
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