Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:26403

На Сумщине увеличивается количество «тихих» носителей COVID-19

Сейчас все чаще стали случаи, когда на начальных стадиях заболевания коронавирусная инфекция никак себя не проявляет, и люди даже не догадываются, что являются носителями COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель директора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Михаил Мацюк.

По его словам, сейчас люди ведут себя очень спокойно, считая, что нет симптомов - нет и инфекции. Однако статистика говорит иначе - большое беспокойство вызывает то, что инфекция дает о себе знать, когда у пациентов наблюдаются запоздалые тяжелые симптомы.

«Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда в трети случаев симптомы коронавируса тяжелеют. Имеется в виду, что болезнь начинает себя проявлять уже на стадии поражения легких», - отметил Михаил Мацюк и добавил, что жители Сумщины слишком поздно обращаются за медицинской помощью.

В качестве примера «тихого» носительства инфекции он привел случай, когда на первый взгляд абсолютно здоровая женщина изъявила желание сделать ПЦР-тест, чтобы выехать за границу. Полученный результат оказался положительным. Поэтому заместитель директора лабораторного центра в очередной раз акцентировал внимание на том, что нужно внимательнее относиться к собственному здоровью, а главное - соблюдать все санитарные нормы карантина, чтобы обезопасить себя и своих родных.

Общество Коронавирус
view counter

По тематике

Сегодня 15:51

Больные коронавирусом получат дополнительную социальную помощь

Одинокие люди, у которых диагностировали коронавирус, смогут получить социальную помощь от государства....

Мэр Ромен обратился к горожанам из-за коронавируса
Сегодня 15:02

Мэр Ромен обратился к горожанам из-за коронавируса

Обращение городского головы к жителям города по распространению заболеваемости COVID-19 размещено на сайте мэрии....

Сегодня 11:22

В Конотопе заболели коронавирусом 4 военных

Об этом сегодня, 24 июля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....

На Сумщине еще один случай коронавируса, не вошедший в статистику
Сегодня 11:12

На Сумщине еще один случай коронавируса, не вошедший в статистику

Об этом сегодня, 24 июля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....

На Сумщине еще 4 случая коронавируса
Сегодня 09:31

На Сумщине еще 4 случая коронавируса

По состоянию на 24 июля в Сумской области 397 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

Новости

Сумской полицией будет руководить донецкий
Сегодня 12:47
На Сумщине еще 4 случая коронавируса
Сегодня 09:31
Юрія Чмиря примусово доставлять до суду
Вчера 14:05
Сумские мусорщики планируют уменьшить тарифы
Сегодня 16:31
На Сумщині поліцейські викрили нарколабораторію з виготовлення амфетаміну
Сегодня 16:26
Поліція розшукує аферистів, які обдурили чотирьох жителів Сумщини
Сегодня 16:11
Больные коронавирусом получат дополнительную социальную помощь
Сегодня 15:51
На Сумщине увеличивается количество «тихих» носителей COVID-19
Сегодня 15:26
На Сумщине разработана проектно-сметная документация на ремонт дорог на почти полмиллиарда гривен
Сегодня 15:22
Карантин на Сумщине: что нового?
Сегодня 15:10
Мэр Ромен обратился к горожанам из-за коронавируса
Сегодня 15:02
На Сумщине прокуратура требует возвращения в комсобственность землю стоимостью почти 3 млн грн
Сегодня 14:57
view counter

Статьи

Суми! Ви готові круто провести час на автоконцерті гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»?
22.07.2020 16:45
Дмитро Живицький: «Допомогти тим, хто допомагає людям. Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України потребує допомоги!»
22.07.2020 10:02
Володимир Лободін: «Майбутнє Сум – це спільна робота влади, бізнесу і кожного мешканця»
22.07.2020 09:03
Спірний діагноз COVID-19: історія сумської лікарки
21.07.2020 19:55
Як знайти роботу на Сумщині?
21.07.2020 17:34
Больше 100 дней губернаторства
21.07.2020 15:55
Сезон бахчевых: как предотвратить отравление
21.07.2020 14:43
Купаться в водоемах Сум опасно!
21.07.2020 14:28
Український батько світового футуризму
21.07.2020 10:23
Ремень ГРМ. Особенности и разновидности ®
16.07.2020 21:09
Цього року «АТБ» збільшує товарообіг і розширює мережу магазинів
16.07.2020 17:43
Порядок використання маломірних суден та інших плавзасобів в прикордонні
16.07.2020 16:02
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.