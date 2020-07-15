Поліція розшукує аферистів, які обдурили чотирьох жителів Сумщини

Троє громадян стали жертвами телефонних шахраїв, ще одна жінка натрапила на продавця «віртуального товару». Загальна сума втрачених громадянами коштів склала більше 110 тисяч гривень.

Вчора до поліції звернувся 71-річний сумчанин з заявою про шахрайство. До чоловіка подзвонила незнайома жінка, яка повідомила, що його син потрапив у ДТП, отримав перелам хребта і нині перебуває в лікарні, де його терміново готують до операції. За словами незнайомки, для успішного лікування необхідно придбати дорогі ліки та витратні елементи медичного обладнання. А тому чоловіку необхідно терміново, просто зараз, зібрати всі наявні у нього кошти і передати їх до лікарні. В результаті перемовин літній чоловік віддав «кур‘єру» більше 60 тисяч гривень готівки.

Подібним же чином, намагаючись оплатити родичам медичну допомогу, втрапили у шахрайські пастки 75-річний житель Кролевця та 79-річна пенсіонерка з Путивльщини. Перший переказав на чужий рахунок 17 тисяч, друга віддала посильному 20 тисяч гривень.

Окрім того, учора жертвою інтернет-шахрая стала 49-річна мешканка одного з сіл Серединобудського району. У намаганні придбати холодильне устаткування, вона знайшла на одній з інтернет-платформ відповідне оголошення, домовилася з продавцем і авансом оплатила вартість свого замовлення. Однак, ледве отримавши гроші, автор оголошення відразу видалив об‘яву та обірвав зв‘язок, змінивши у своєму телефоні сім-картку.

За всіма цими фактами в поліції відкрили кримінальні провадження та розпочали пошуки аферистів.

Правоохоронці знову нагадують громадянам про елементарні правила обережності під час спілкування з незнайомими телефонними співрозмовниками та авторами інтернет-оголошень.

По-перше, ніколи не слід настільки безоглядно довіряти незнайомцям. Ким би не назвався ваш телефонний співрозмовник – поліцейським, лікарем, працівником банку чи ще кимось, - це не означає, що він і є той, ким представляється. А якщо мова заходить про гроші, які нібито потрібно негайно переказати чи передати через треті руки для начебто родичів – не вірте, так діють тільки шахраї. Вам слід одразу перервати контакт і покласти слухавку. Аферисти чудові інтуїтивні психологи, здатні годинами тримати жертву на зв‘язку, не даючи зібратися з думками й тверезо обдумати ситуацію. Однак якщо контакт перервано, і людина «виринула» з-під їх впливу, то зростає вірогідність уникнути пастки шахрая і зберегти гроші.

Друге, що слід знати громадянам, так це те, що справжні працівники поліції, банків та лікарень ніколи не будуть вирішувати подібні «питання» по телефону, і тим більше - вимагати гроші. Якщо виникає потреба у вирішенні якого питання, то максимум вас запросять підійти за певною адресою, і лише у вашій особистій присутності викладуть суть справи.

Третє – про кожен випадок, коли незнайомі чи малознайомі співбесідники намагаються в той чи інший спосіб дістатися ваших заощаджень, слід повідомляти в поліцію.

Окрім того, правоохоронці застерігають громадян від оплати замовленого через Інтернет товару авансом. Навіть фотографія накладної про відправку товара не є гарантією того, що ви отримаєте свою покупку. Тож користуйтеся послугою «накладний платіж» - це дасть вам змогу не тільки сплатити гроші за фактом отримання замовлення, а й перевірити його технічний стан, і в разі виявлення недоліків – відмовитися від покупки.

Тож будьте уважні та обачні, і тоді вам не доведеться бути жертвою злочину.

Відділ комунікації поліції Сумської області