На Сумщині поліцейські викрили нарколабораторію з виготовлення амфетаміну Нарколабораторію обладнав 37-річний житель Конотопу у власному гаражі. Крім того за місцем проживання чоловіка поліцейські виявили наркотики, зброю та боєприпаси.

Оперативники Управління протидії наркозлочинності та Управління карного розшуку ГУНП в Сумській області в рамках реалізації оперативної інформації в межах відкритого кримінального провадження провели ряд обшуків у 37-річного жителя Конотопу.

Під час обшуку гаражного приміщення чоловіка правоохоронці виявили лабораторне обладнання, яке використовувалося для виготовлення амфетаміну, розфасований по пакетикам амфетамін та набої до стрілецької зброї.

В будинку, за місцем проживання чоловіка поліцейські виявили пістолет, гранту, набої та розфасовані амфетамін і метадон, а біля будинку - посів рослин коноплі.

За словами тимчасово виконуючого обов‘язки начальника Управління протидії наркозлочинності в Сумській області Андрія Прокоф‘єва, за цінами «чорного ринку» вартість вилучених речовин складає близько 10 тисяч гривень.

«Всі вилучені предмети та речовини будуть направлені на експертизу. Після завершення цих досліджень і отримання результатів, слідство вирішуватиме питання про відкриття додаткових кримінальних проваджень», - розповідає Андрій Прокоф‘єв.

На даний час триває досудове розслідування по кримінальному провадженню, відкритому за частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про додаткову кваліфікацію за фактами вирощування нарковмісних рослин, незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами, а також за фактом організації нарколабораторії.

Чоловіка перевіряють на причетність до збуту наркотиків та психотропів.

Відділ комунікації поліції Сумської області