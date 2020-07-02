На Сумщині поліцейські викрили нарколабораторію з виготовлення амфетаміну

Оперативники Управління протидії наркозлочинності та Управління карного розшуку ГУНП в Сумській області в рамках реалізації оперативної інформації в межах відкритого кримінального провадження провели ряд обшуків у 37-річного жителя Конотопу.
Під час обшуку гаражного приміщення чоловіка правоохоронці виявили лабораторне обладнання, яке використовувалося для виготовлення амфетаміну, розфасований по пакетикам амфетамін та набої до стрілецької зброї.
В будинку, за місцем проживання чоловіка поліцейські виявили пістолет, гранту, набої та розфасовані амфетамін і метадон, а біля будинку - посів рослин коноплі.
За словами тимчасово виконуючого обов‘язки начальника Управління протидії наркозлочинності в Сумській області Андрія Прокоф‘єва, за цінами «чорного ринку» вартість вилучених речовин складає близько 10 тисяч гривень.
«Всі вилучені предмети та речовини будуть направлені на експертизу. Після завершення цих досліджень і отримання результатів, слідство вирішуватиме питання про відкриття додаткових кримінальних проваджень», - розповідає Андрій Прокоф‘єв.
На даний час триває досудове розслідування по кримінальному провадженню, відкритому за частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про додаткову кваліфікацію за фактами вирощування нарковмісних рослин, незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами, а також за фактом організації нарколабораторії.
Чоловіка перевіряють на причетність до збуту наркотиків та психотропів.
Відділ комунікації поліції Сумської області
Амфетамин, оружие, патроны и лабораторное оборудование изъяли сотрудники Управления противодействия наркопреступности и Управления уголовного розыска ГУНП области у 37-летнего конотопчанина....
22 июля, около 18 часов, во время патрулирования улицы Августовской, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования увидели гражданина, который распивал спиртные напитки...
Сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Сумской области обнаружили 45-летнего мужчину, который во дворе своего частного дома выращивал конопляные кусты....
700 кустов конопли обнаружили и изъяли правоохранители на земельном участке 57-летнего жителя Сумского района....
Сумские патрульные обнаружили у женщины вещество, похожее на наркотическое....