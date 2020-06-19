Сумские мусорщики планируют уменьшить тарифы В соответствии с приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины №130 от 05.06.2018, решением исполкома от 03.06.2020 №293, обслуживающие организации информируют потребителей о намерении изменения стоимости своих услуг.

Основаниями для изменения действующего тарифа является уменьшение стоимости бензина и общепроизводственных расходов.

Тариф ООО «А Муссон» рассчитан с учетом рентабельности: для населения - 0%, бюджетных учреждений - 5%, для других потребителей - 5%.

Периодичность предоставления услуг установлена для жильцов многоэтажных домов - ежедневно, для жителей частного сектора - 1 раз в неделю.

Новый размер тарифа рассчитан в соответствии с действующим законодательством Украины, с соблюдением требований постановления Кабмина Украины от 26.07.2006 №1010 «Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов».

ООО «А-Муссон» принимает замечания и предложения от физических и юридических лиц в течение 7 календарных дней по адресу: 40004, г. Сумы, ул. Леваневского, 10/1, оф. 27, тел. (0542) 77-57-71, эл. адрес: a-musson@ukr.net.

Тариф ООО «СЕРВИСРЕСУРС» рассчитан с учетом рентабельности: для населения - 0%, для бюджетных учреждений - 12%, для других потребителей - 45%.

Периодичности предоставления услуг установлена для жильцов многоэтажных домов - ежедневно, для жителей частного сектора - 1 раз в неделю.

ООО «СЕРВИСРЕСУРС» принимает замечания и предложения от физических и юридических лиц в течение 7 календарных дней по адресу: 40007, г. Сумы, ул. Березовый гай, 3, тел. 64-11-88, эл. адрес: tovservisresurs@gmail.com.

Уровень возмещения затрат тарифом КП «Сумыжилкомсервис» в настоящее время составляет - 80%.

Плановый объем захоронения бытовых отходов - 82 025,0 тонн. Себестоимость захоронения (без НДС) 1 тонны бытовых отходов - 143,67 грн. (31,03 грн. за 1 м³).

Предложения и замечания от физических и юридических лиц по установлению тарифа на оказание услуги по захоронению бытовых отходов в составе услуги по обращению с бытовыми отходами в таком размере необходимо направлять в течение 7 календарных дней в письменной форме на почтовый адрес: КП «Сумыжилкомсервис», 40031, г. Сумы, ул. Романа Атаманюка, 49А, или электронный адрес: zhilkomservis@ukr.net.