Будьте обережні з вогнем - на Сумщині прогнозують високу пожежну небезпеку! За прогнозом обласного Гідрометцентру, 25 липня на переважній території області очікується висока пожежна небезпека (4-го класу).

Через це значно зростає загроза виникнення пожеж. У першу чергу загорянь на відкритих територіях та у природних екосистемах, які важко виявити у початковій стадії.

Вкотре закликаємо громадян бути обережними з вогнем, не спалювати суху рослинність, а при перебуванні у лісовій місцевості суворо дотримуватись правил пожежної безпеки.Наголошуємо, що забороняється розведення багать у лісах, в'їзд до них транспорту.

Рятувальники закликають жителів області із розумінням поставитися до вимушених заборонних заходів та бути відповідальними, а при виявленні ознак пожежі у лісі та на відкритих територіях негайно телефонувати до Служби порятунку за номером «101»!

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області