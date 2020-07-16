Землю, которую более 20 лет обрабатывали жители села на Сумщине, выставили на аукцион Землю, которую обрабатывают жители Хмелевки Краснопольского района выставили на аукцион. На этих участках крестьяне работают более 20 лет и с них живут.

Это - более 30 гектаров, которые территориально граничат с огородами. Они не являются коммунальной собственностью, пишет Суспільне.

«Нам давали их каждому возле своего огорода, чтобы люди не бегали, потому что первый раз давали за 20 километров - в 90-х, а затем, в 2000-х, перенесли сюда», - рассказывает житель села Алексей Шевченко.

По его словам, каждый брал напротив своего огорода. «Этот год люцерна у меня скошена. На следующий год перепахаю: ячмень посею, потому что корова есть, надо зерно, поросята, птица. Мы с нее выживаем, с этой земли», - говорит он.

У Алексея Шевченко гектар земли. Рассказывает, что когда раздавали участки, они были бесплодные. «Чтобы оно начало давать, сюда столько навоза и удобрений покупали. А сорняка сколько здесь вырубили! Нам, как только раздали, так кто топором рубил, кто – комбайном», - вспоминает он.

Всего здесь, более 20 лет назад, людям раздали более 30 гектаров земли. Все участки обрабатывают сами, в аренду никто не сдает.

«20 лет платили налоги, а теперь оказалось, что приватизировать мы ее не можем, она - в государственной собственности, то есть – у Госгеокадастра», - говорит Михаил Корг.

Местные жители рассказывают, что земли выдавали без документального оформления. Во время размежевания, в 2018 году, их приписали к селу. Таким образом люди потеряли возможность оформить эти земли на себя.

Все земли, когда мы объединились, передали в коммунальную собственность Краснопольского поселкового совета. А этот массив - 32 гектаров - Госгеокадастром не был передан», - разъясняет и.о. старосты Хмелевского старостинского округа Краснопольского поселкового совета Алексей Дьяченко.

По словам жительницы села Зои Зеленской, землю не оформляли, потому что она - за пределами села. «Но, что в пределах села, у огородов, - то оформляли, а что за пределами - это нет», - рассказывает женщина.

Узаконить свои участки жители Хмелевки решили прошлой осенью. Рассказывают, что несколько раз были в областном управлении Госгеокадастра, но каждый раз им отказывали. Последний отказ получили на днях: людям сказали, что участки выставят на аукцион и на них уже есть заявки со всей страны. Перед тем, на обращение Геокадастра, депутаты дали добро на передачу земель местным жителям.

Глава Краснопольского поселкового совета Юрий Яремчук говорит, что на этой неделе было обращение от людей. Причина - Госгеокадастр отказал им. «Не учли наше мнение, депутатского корпуса поселкового совета, аргументируя это тем, что этот земельный участок выставлен на аукцион», - отметил чиновник.

По его словам, обращаются в Геокадастр полгода. «Нам постоянно дают нелепые какие-то отговорки, чтобы не передавать в громаду. На эту землю много заявлений идет не от наших жителей», - объясняет Юрий Яремчук.

Он сообщил, что на сессии 29 июля депутаты громады собираются подготовить запрос в Геокадастр о передаче земли в собственность громады. А жители Хмелевки готовы в суде отстаивать свое право на землю.