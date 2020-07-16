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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:59234

Кролевецкая ЦРБ не будет принимать больных из-за вспышки коронавирусной инфекции

Сегодня, 24 июля, на сессии Кролевецкого районного совета со срочной информацией выступил главный врач Кролевецкой ЦРБ Сергей Побывайло.

Он сообщил, что ситуация не простая и напряженная. На днях коронавирусную инфекцию подтвердили у трех жителей района: два - из Кролевца и одного из Алтыновки. Среди заболевших и медицинский работник Кролевецкой ЦРБ. Двое выявленных коронавирусных больных находились на лечении в ЦРБ. У одной из них два ИФА-теста дали отрицательный результат и только ПЦР-исследование в областном лабораторном центре подтвердило у женщины COVID-19.

По словам Сергея Побывайло, установлено большое количество контактных лиц. Нужно исследовать около 100 образцов на наличие инфекции. Они уже собраны и отправлены и на выходных ждут результат. До установления объективной картины распространения данной болезни, Кролевецкая ЦРБ прекращает прием больных, как в плановом, так и в экстренном порядках. Ургентных больных будут направлять в Шостку. Сейчас в инфекционном отделении Кролевецкой ЦРБ находится пятеро больных с коронавирусной инфекцией, из них двое - из Глуховского района.

Главный врач Кролевецкой ЦРБ, из уже полученного опыта, заметил, что ситуация не простая, ведь не определены источники заражения и вирус, как видно из эпидемиологического исследования, не «завезен», а циркулирует в городе.

Поэтому стоит усилить соблюдение людьми карантина, пишет Сайт Кролевца.

Общество Коронавирус
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