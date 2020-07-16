В Сумах троллейбус наехал на ЗАЗ ДТП с участием легковушки и троллейбуса: водитель ЗАЗ получил травмы.

Автопроисшествие произошло 23 июля, около 17 часов. По предварительным данным, 50-летняя водитель троллейбуса, не придерживаясь безопасной дистанции и скорости движения, допустила наезд на автомобиль ЗАЗ, водитель которого остановился перед светофорным объектом. Вследствие ДТП 48-летний водитель легковушки получил травмы в виде ушиба мягких тканей шейного отдела позвоночника. Медицинскую помощь ему оказывали врачи. Инспекторы, оградив место происшествия, обеспечили безопасность дорожного движения во время оформления материалов ДТП следователем.