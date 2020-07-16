Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 23:061

В Сумах троллейбус наехал на ЗАЗ

ДТП с участием легковушки и троллейбуса: водитель ЗАЗ получил травмы.

Автопроисшествие произошло 23 июля, около 17 часов. По предварительным данным, 50-летняя водитель троллейбуса, не придерживаясь безопасной дистанции и скорости движения, допустила наезд на автомобиль ЗАЗ, водитель которого остановился перед светофорным объектом.

Вследствие ДТП 48-летний водитель легковушки получил травмы в виде ушиба мягких тканей шейного отдела позвоночника. Медицинскую помощь ему оказывали врачи.

Инспекторы, оградив место происшествия, обеспечили безопасность дорожного движения во время оформления материалов ДТП следователем.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах под колеса легковушки попал 13-летний велосипедист
Сегодня 11:14

В Сумах под колеса легковушки попал 13-летний велосипедист

23 июля, около 17 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Горького....

Сумские копы нашли виновника ДТП, который скрылся с места аварии
22.07.2020 17:22

Сумские копы нашли виновника ДТП, который скрылся с места аварии

Сообщение о ДТП поступило с улицы Романа Атаманюка....

В Сумах столкнулись троллейбус и асфальтоукладчик
22.07.2020 14:49

В Сумах столкнулись троллейбус и асфальтоукладчик

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил директор КП «Дорремстрой» Александра Вегера....

В Сумах в ДТП травмирован водитель мопеда
21.07.2020 21:39

В Сумах в ДТП травмирован водитель мопеда

21 июля, около 7 часов утра, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Степана Бандеры....

В Сумах столкнулись грузовик и легковушка: движение троллейбусов затруднено
20.07.2020 17:52

В Сумах столкнулись грузовик и легковушка: движение троллейбусов затруднено

Вследствие ДТП, в котором столкнулись грузовик и легковой автомобиль движение троллейбусов на участке ул. Металлургов - ул. Горького с 17:45...

Новости

Сумской полицией будет руководить донецкий
Сегодня 12:47
На Сумщине еще 4 случая коронавируса
Сегодня 09:31
В Сумах троллейбус наехал на ЗАЗ
Сегодня 23:06
Кролевецкая ЦРБ не будет принимать больных из-за вспышки коронавирусной инфекции
Сегодня 17:59
Будьте обережні з вогнем - на Сумщині прогнозують високу пожежну небезпеку!
Сегодня 17:50
Землю, которую более 20 лет обрабатывали жители села на Сумщине, выставили на аукцион
Сегодня 17:09
Сумские мусорщики планируют уменьшить тарифы
Сегодня 16:31
На Сумщині поліцейські викрили нарколабораторію з виготовлення амфетаміну
Сегодня 16:26
Поліція розшукує аферистів, які обдурили чотирьох жителів Сумщини
Сегодня 16:11
Больные коронавирусом получат дополнительную социальную помощь
Сегодня 15:51
На Сумщине увеличивается количество «тихих» носителей COVID-19
Сегодня 15:26
На Сумщине разработана проектно-сметная документация на ремонт дорог на почти полмиллиарда гривен
Сегодня 15:22
view counter

Статьи

Суми! Ви готові круто провести час на автоконцерті гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»?
22.07.2020 16:45
Дмитро Живицький: «Допомогти тим, хто допомагає людям. Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України потребує допомоги!»
22.07.2020 10:02
Володимир Лободін: «Майбутнє Сум – це спільна робота влади, бізнесу і кожного мешканця»
22.07.2020 09:03
Спірний діагноз COVID-19: історія сумської лікарки
21.07.2020 19:55
Як знайти роботу на Сумщині?
21.07.2020 17:34
Больше 100 дней губернаторства
21.07.2020 15:55
Сезон бахчевых: как предотвратить отравление
21.07.2020 14:43
Купаться в водоемах Сум опасно!
21.07.2020 14:28
Український батько світового футуризму
21.07.2020 10:23
Ремень ГРМ. Особенности и разновидности ®
16.07.2020 21:09
Цього року «АТБ» збільшує товарообіг і розширює мережу магазинів
16.07.2020 17:43
Порядок використання маломірних суден та інших плавзасобів в прикордонні
16.07.2020 16:02
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.