В Сумах троллейбус наехал на ЗАЗ

Автопроисшествие произошло 23 июля, около 17 часов. По предварительным данным, 50-летняя водитель троллейбуса, не придерживаясь безопасной дистанции и скорости движения, допустила наезд на автомобиль ЗАЗ, водитель которого остановился перед светофорным объектом.
Вследствие ДТП 48-летний водитель легковушки получил травмы в виде ушиба мягких тканей шейного отдела позвоночника. Медицинскую помощь ему оказывали врачи.
Инспекторы, оградив место происшествия, обеспечили безопасность дорожного движения во время оформления материалов ДТП следователем.
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