На Сумщине 14 новых случаев коронавируса

За последние сутки подтверждено 14 новых случаев. Выздоровело 2 человека (всего вылечившихся 329). Всего умерло за время пандемии 7 человек. Лечатся 75.
По состоянию на 25 июля в Сумской области 411 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Сегодня, 24 июля, на сессии Кролевецкого районного совета со срочной информацией выступил главный врач Кролевецкой ЦРБ Сергей Побывайло....
Одинокие люди, у которых диагностировали коронавирус, смогут получить социальную помощь от государства....
Сейчас все чаще стали случаи, когда на начальных стадиях заболевания коронавирусная инфекция никак себя не проявляет, и люди даже не...
Обращение городского головы к жителям города по распространению заболеваемости COVID-19 размещено на сайте мэрии....