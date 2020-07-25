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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:57542

На Сумщине уже 411 случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 25 июля в Сумской области 411 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 14 человек (г. Сумы - 5, Сумской р-н - 1, г. Ахтырка - 2, Белопольский р-н - 3, Краснополье - 1, Краснопольский р-н - 2).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 329 человек, из них 2 - за прошедшие сутки (г. Ромны - 1, Роменский р-н - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 126 случаев заболевания (95 человек вылечились), в Сумском районе - 21 (19), г. Ахтырка - 32 (26), г. Конотоп - 23 (19), Конотопский район - 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 37 (32 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 17 (16, 1 умерла), Тростянецкий район – 37 (34 вылечилось, 2 умерло), Роменский район – 5 (4), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 23 (12), Глуховский район – 5 (5), г. Глухов – 12 (10), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 2 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 22 (16), Путивльский район – 9 (9), Краснопольский район – 5 (1), Великописаревский район – 2 (1), Середина-Будский р-н – 1 (0 ).

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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