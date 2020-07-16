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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:07246

На Сумщине выставили на продажу автостанцию: работников увольняют

Как рассказала глава Кролевецкой райгосадминистрации Наталья Срибранець, владелец помещения автостанции в городе Кролевец выставил здание на продажу.

Работники автостанции уже уведомлены об увольнении, пишет Сайт Кролевца.

«Сейчас у нас есть договоренность с руководством ООО «Суміоблавтотранс» о размещении в Кролевце кассы, где будут реализовываться билеты. Это очень важно сделать в кратчайшие сроки, чтобы льготники, которые получают от государства компенсацию за проезд, не потеряли такой возможности, ведь без билетов, им не компенсируют расходы», - отметила чиновница.

Она заострила внимание на том, что транспортное сообщение остается таким, как было. Автобусные маршруты будут выполняться в полном объеме.

«Я озвучивала данную проблему на сессии городского совета, ведь стоит вопрос выделения земельного участка для размещения кассы для продажи билетов в удобном для кролевчан месте. Чтобы и перевозчики имели возможность комфортно обслуживать граждан. Думаю, что совместными усилиями, вместе с мэром и депутатским корпусом горсовета, в данном вопросе будет положительное решение», - отметила Наталья Срибранець.

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