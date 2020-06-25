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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:11193

Путивльские полицейские разыскали и вернули владельцу угнанный мопед

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мототранспорт», проходящих на территории области, полицейские установили личность злоумышленника, который покусился на чужой мопед.

В Путивльское отделение полиции с заявлением об угоне двухколесного транспортного средства обратился 60-летний мужчина. Он рассказал, что оставил свой мопед в гараже и поехал по делам в другой город. А вернувшись, увидел сломанный замок и исчезновения двухколесника.

Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили причастность ранее судимого 26-летнего местного жителя к данному преступлению. Своей вины парень не отрицал.

Полицейские изъяли похищенное транспортное средство и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Угон
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