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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине полиция разыскивает без вести пропавшую жительницу Шостки (фото)

36-летняя Натальи Загуменная с 17 июля не выходит на связь с родственниками, и ее местонахождение остается неизвестным.

Об исчезновении жительницы Шостки в полицию сообщила ее мать. Она рассказала, что последний раз дочь звонила 17 июля. В настоящее время ее дома нет, а ее мобильный телефон выключен.

Правоохранители опросили соседей пропавшей женщины и выяснили, что она уже несколько дней не появляется дома. На ее розыск был ориентирован личный состав полиции Шостки и соседних райцентров. Соответствующее ориентировки с описанием внешности и фотографией без вести пропавшей разослано во все отделы и отделения полиции Сумщины.

На вид разыскиваемой 35-40 лет, ростом около 165 см, худощавого телосложения. Имеет темные волосы длиной ниже плеч и темные глаза.

Была одета в светлую футболку и синие джинсовые бриджи. Обута в кроссовки.

Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Натальи Загуменной, просьба сообщить в Шосткинский отдел полиции по адресу: ул. Свободы, 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести
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