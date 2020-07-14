На Сумщине полиция разыскивает без вести пропавшую жительницу Шостки (фото)

Об исчезновении жительницы Шостки в полицию сообщила ее мать. Она рассказала, что последний раз дочь звонила 17 июля. В настоящее время ее дома нет, а ее мобильный телефон выключен.
Правоохранители опросили соседей пропавшей женщины и выяснили, что она уже несколько дней не появляется дома. На ее розыск был ориентирован личный состав полиции Шостки и соседних райцентров. Соответствующее ориентировки с описанием внешности и фотографией без вести пропавшей разослано во все отделы и отделения полиции Сумщины.
На вид разыскиваемой 35-40 лет, ростом около 165 см, худощавого телосложения. Имеет темные волосы длиной ниже плеч и темные глаза.
Была одета в светлую футболку и синие джинсовые бриджи. Обута в кроссовки.
Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Натальи Загуменной, просьба сообщить в Шосткинский отдел полиции по адресу: ул. Свободы, 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
Ямпольским отделением полиции разыскивается 29-летний уроженец и житель села Шатрище Ямпольского района Дурманов Михаил Владимирович....
Конотопским отделом полиции разыскивается 54-летний Борисенко Николай Павлович, уроженец и житель г. Конотоп Сумской области....
Менше доби знадобилося правоохоронцям аби розшукати та встановити місцезнаходження 16-річної дівчини....
Работники Сумского районного отдела полиции разыскивают 16-летнюю жительницу Старого Села Екатерину Цыбульняк....
Житель Шостки еще 19 июня ушел из дома и обратно не вернулся. Правоохранители принимают меры по розыску 49-летнего мужчины и...