На Середина-Будщине еще 7 случаев коронавируса: район закрыли В районе на севере Сумщины, который до последнего времени держался с 0 случаев коронавируса, уже 8 случаев.

Глава райгосадминистрации Виктор Губенко созвал районную комиссию по вопросам ТЭБ И ЧС на внеочередном заседании.

Необходимость в быстром реагировании возникла в связи с информацией от вирусологической лаборатории Сумского лабораторного центра о подтвержденных состоянию на 25.07.2020 случаев заболевания коронавирусной инфекцией еще у 7 жителей Середина-Будского района.

Известно, что заболели 2 человека по г.Середина-Буда и 5 по пгт Знобь-Новгородское. Среди заболевших есть медицинские работники Середина-Будской подстанции Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и КНП «Зноб-Новгородская АОПСМ».

На основании решения протокола районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС на территории Середина-Будского района с 26.07.2020 года усиливается противоэпидемический режим, запрещены все массовые собрания, спортивные и развлекательные мероприятия, ограничено движение транспорта на внутрирайонных маршрутах, прекращено автобусное сообщение с городом Шостка, движение автобуса «Сумы - Знобь-Новгородское» временно изменено, указанный рейс будет курсировать только до г. Середина-Буда, до особого распоряжения. Соблюдение карантинного режима контролировать мобильный передвижной блокпост.

Соответствующий протокол направлен в исполнение органам местного самоуправления, службам и организациям району.