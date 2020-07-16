Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:10488

На Середина-Будщине еще 7 случаев коронавируса: район закрыли

В районе на севере Сумщины, который до последнего времени держался с 0 случаев коронавируса, уже 8 случаев.

Глава райгосадминистрации Виктор Губенко созвал районную комиссию по вопросам ТЭБ И ЧС на внеочередном заседании.

Необходимость в быстром реагировании возникла в связи с информацией от вирусологической лаборатории Сумского лабораторного центра о подтвержденных состоянию на 25.07.2020 случаев заболевания коронавирусной инфекцией еще у 7 жителей Середина-Будского района.

Известно, что заболели 2 человека по г.Середина-Буда и 5 по пгт Знобь-Новгородское. Среди заболевших есть медицинские работники Середина-Будской подстанции Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и КНП «Зноб-Новгородская АОПСМ».

На основании решения протокола районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС на территории Середина-Будского района с 26.07.2020 года усиливается противоэпидемический режим, запрещены все массовые собрания, спортивные и развлекательные мероприятия, ограничено движение транспорта на внутрирайонных маршрутах, прекращено автобусное сообщение с городом Шостка, движение автобуса «Сумы - Знобь-Новгородское» временно изменено, указанный рейс будет курсировать только до г. Середина-Буда, до особого распоряжения. Соблюдение карантинного режима контролировать мобильный передвижной блокпост.

Соответствующий протокол направлен в исполнение органам местного самоуправления, службам и организациям району.

Общество Коронавирус Середина-Буда
view counter

По тематике

На Сумщине уже 411 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 11:57

На Сумщине уже 411 случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 25 июля в Сумской области 411 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 14 новых случаев коронавируса
Сегодня 09:14

На Сумщине 14 новых случаев коронавируса

На утро 25 июля в Сумской области подтверждено 411 случаев заболевания COVID-19....

Кролевецкая ЦРБ не будет принимать больных из-за вспышки коронавирусной инфекции
Вчера 17:59

Кролевецкая ЦРБ не будет принимать больных из-за вспышки коронавирусной инфекции

Сегодня, 24 июля, на сессии Кролевецкого районного совета со срочной информацией выступил главный врач Кролевецкой ЦРБ Сергей Побывайло....

Вчера 15:51

Больные коронавирусом получат дополнительную социальную помощь

Одинокие люди, у которых диагностировали коронавирус, смогут получить социальную помощь от государства....

На Сумщине увеличивается количество «тихих» носителей COVID-19
Вчера 15:26

На Сумщине увеличивается количество «тихих» носителей COVID-19

Сейчас все чаще стали случаи, когда на начальных стадиях заболевания коронавирусная инфекция никак себя не проявляет, и люди даже не...

Новости

Сумской полицией будет руководить донецкий
Вчера 12:47
В Сумах прошел чемпионат области по легкой атлетике
Сегодня 21:04
«Виктория» продолжает побеждать (видео)
Сегодня 20:32
Николай Нога о перспективах развития нового Шосткинского района (видео)
Сегодня 20:23
На Середина-Будщине еще 7 случаев коронавируса: район закрыли
Сегодня 20:10
На Сумщине полиция разыскивает без вести пропавшую жительницу Шостки (фото)
Сегодня 12:24
Путивльские полицейские разыскали и вернули владельцу угнанный мопед
Сегодня 12:11
На Сумщине выставили на продажу автостанцию: работников увольняют
Сегодня 12:07
На Сумщине уже 411 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 11:57
На Сумщине 14 новых случаев коронавируса
Сегодня 09:14
Ремонт Харьковской отменил троллейбусы на «Химпром»
Сегодня 08:49
В Сумах троллейбус наехал на ЗАЗ
Вчера 23:06
view counter

Статьи

Суми! Ви готові круто провести час на автоконцерті гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»?
22.07.2020 16:45
Дмитро Живицький: «Допомогти тим, хто допомагає людям. Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України потребує допомоги!»
22.07.2020 10:02
Володимир Лободін: «Майбутнє Сум – це спільна робота влади, бізнесу і кожного мешканця»
22.07.2020 09:03
Спірний діагноз COVID-19: історія сумської лікарки
21.07.2020 19:55
Як знайти роботу на Сумщині?
21.07.2020 17:34
Больше 100 дней губернаторства
21.07.2020 15:55
Сезон бахчевых: как предотвратить отравление
21.07.2020 14:43
Купаться в водоемах Сум опасно!
21.07.2020 14:28
Український батько світового футуризму
21.07.2020 10:23
Ремень ГРМ. Особенности и разновидности ®
16.07.2020 21:09
Цього року «АТБ» збільшує товарообіг і розширює мережу магазинів
16.07.2020 17:43
Порядок використання маломірних суден та інших плавзасобів в прикордонні
16.07.2020 16:02
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.