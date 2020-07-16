На Середина-Будщине еще 7 случаев коронавируса: район закрыли

Глава райгосадминистрации Виктор Губенко созвал районную комиссию по вопросам ТЭБ И ЧС на внеочередном заседании.
Необходимость в быстром реагировании возникла в связи с информацией от вирусологической лаборатории Сумского лабораторного центра о подтвержденных состоянию на 25.07.2020 случаев заболевания коронавирусной инфекцией еще у 7 жителей Середина-Будского района.
Известно, что заболели 2 человека по г.Середина-Буда и 5 по пгт Знобь-Новгородское. Среди заболевших есть медицинские работники Середина-Будской подстанции Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и КНП «Зноб-Новгородская АОПСМ».
На основании решения протокола районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС на территории Середина-Будского района с 26.07.2020 года усиливается противоэпидемический режим, запрещены все массовые собрания, спортивные и развлекательные мероприятия, ограничено движение транспорта на внутрирайонных маршрутах, прекращено автобусное сообщение с городом Шостка, движение автобуса «Сумы - Знобь-Новгородское» временно изменено, указанный рейс будет курсировать только до г. Середина-Буда, до особого распоряжения. Соблюдение карантинного режима контролировать мобильный передвижной блокпост.
Соответствующий протокол направлен в исполнение органам местного самоуправления, службам и организациям району.
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