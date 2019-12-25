Николай Нога о перспективах развития нового Шосткинского района (видео) Мэр Николай Нога прокомментировал создание укрупненного Шосткинского района.

Он отметил, что функции бывших районов переходят к объединенным территориальным громадам. «Новий район, який буде створений після виборів, це частина Сумської області. Образно кажучи, 60-70 % – це функції обласного центру», – сказал он.

Его мнение: все населенные пункты, которые войдут в новый район, получат дополнительные возможности. Доминирования Шостки не будет. Мировой опыт показывает, что территории должны развиваться равномерно по кластерному принципу.

«Створюється величезний район, який буде мати зовсім інші можливості для розвитку», – говорит Николай Нога.

Планируется укреплять связи с Новгород-Северским районом. Соседний с нами город тоже стал центром нового района.

То, о чем раньше говорили то ли в шутку, то ли всерьез, теперь становится реальностью. «Пам’ятаєте, як казали, що Шостка – північна столиця Сумщини. Так воно і складається», – сказал Николай Нога. Он подчеркнул, что управлять новым районом будет представитель Президента, пишет Шостка.инфо.