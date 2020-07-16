«Виктория» продолжает побеждать (видео) Сегодня, 25 июля, в Николаевке Белополського района местная «Виктория» играла против «Чернигов-ЮСБ».

Матч 20-го тура начался прессингом «Виктории», правда, несколько раз игроки ФК «Чернигов-ЮСБ» заставили понервничать подопечных Артема Радионова. Однако опыт и выдержка «Виктории» сделали свое дело. На 35-й минуте Максим Ганжа выводит команду хозяев вперед. Черниговцы бесплодно атаковали и на перерыв ушли ни с чем. Во втором тайме команды обменивались острыми моментами, но результат опять пришел со стороны опыта. Удачно реализовал угловой головой Александр Яценко удвоив преимущество. Но на последней минуте произошла досадная ошибка, которая стоила взятия ворот «Виктории». В итоге 2:1 результат встречи.

После 20 матчей на счету «Виктории» 51 очко. ФК «Тростянец» сыграет свой матч против столичного «Атлета» завтра.