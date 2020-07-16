Подробности шосткинской аварии с двумя пострадавшими детьми

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими в полицию поступило от случайных свидетелей. На указанное место немедленно выехала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Как выяснили правоохранители, 34-летний водитель «Шкоды» пытался избежать наезда на мальчика, который в это время перебегал проезжую часть в неустановленном месте, и направил свой автомобиль в припаркованный автомобиль.
Наезда на ребенка избежать не удалось, 11-летний подросток получил травмы и «скорой» был доставлен в больницу. Кроме того, в салоне автомобиля «Форд», в который въехала «Шкода», на момент аварии находилась 8-летняя девочка. Она также получила телесные повреждения, ее на месте осмотрели врачи. По предварительным данным водитель «Шкоды» был трезв.
По данному факту в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Проводится проверка, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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