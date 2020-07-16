Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:34271

Подробности шосткинской аварии с двумя пострадавшими детьми

Полицейские выясняют причины и обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали двое детей.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими в полицию поступило от случайных свидетелей. На указанное место немедленно выехала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Как выяснили правоохранители, 34-летний водитель «Шкоды» пытался избежать наезда на мальчика, который в это время перебегал проезжую часть в неустановленном месте, и направил свой автомобиль в припаркованный автомобиль.

Наезда на ребенка избежать не удалось, 11-летний подросток получил травмы и «скорой» был доставлен в больницу. Кроме того, в салоне автомобиля «Форд», в который въехала «Шкода», на момент аварии находилась 8-летняя девочка. Она также получила телесные повреждения, ее на месте осмотрели врачи. По предварительным данным водитель «Шкоды» был трезв.

По данному факту в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Проводится проверка, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
view counter

По тематике

В Сумах троллейбус наехал на ЗАЗ
24.07.2020 23:06

В Сумах троллейбус наехал на ЗАЗ

ДТП с участием легковушки и троллейбуса: водитель ЗАЗ получил травмы....

В Сумах под колеса легковушки попал 13-летний велосипедист
24.07.2020 11:14

В Сумах под колеса легковушки попал 13-летний велосипедист

23 июля, около 17 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Горького....

Сумские копы нашли виновника ДТП, который скрылся с места аварии
22.07.2020 17:22

Сумские копы нашли виновника ДТП, который скрылся с места аварии

Сообщение о ДТП поступило с улицы Романа Атаманюка....

В Сумах столкнулись троллейбус и асфальтоукладчик
22.07.2020 14:49

В Сумах столкнулись троллейбус и асфальтоукладчик

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил директор КП «Дорремстрой» Александра Вегера....

В Сумах в ДТП травмирован водитель мопеда
21.07.2020 21:39

В Сумах в ДТП травмирован водитель мопеда

21 июля, около 7 часов утра, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Степана Бандеры....

view counter

Статьи

Суми! Ви готові круто провести час на автоконцерті гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»?
22.07.2020 16:45
Дмитро Живицький: «Допомогти тим, хто допомагає людям. Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України потребує допомоги!»
22.07.2020 10:02
Володимир Лободін: «Майбутнє Сум – це спільна робота влади, бізнесу і кожного мешканця»
22.07.2020 09:03
Спірний діагноз COVID-19: історія сумської лікарки
21.07.2020 19:55
Як знайти роботу на Сумщині?
21.07.2020 17:34
Больше 100 дней губернаторства
21.07.2020 15:55
Сезон бахчевых: как предотвратить отравление
21.07.2020 14:43
Купаться в водоемах Сум опасно!
21.07.2020 14:28
Український батько світового футуризму
21.07.2020 10:23
Ремень ГРМ. Особенности и разновидности ®
16.07.2020 21:09
Цього року «АТБ» збільшує товарообіг і розширює мережу магазинів
16.07.2020 17:43
Порядок використання маломірних суден та інших плавзасобів в прикордонні
16.07.2020 16:02
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.